Svaret till Biden efter talet i natt: ”Svaghet”

USA:s president Joe Biden höll under natten till onsdagen sitt första ”State of the Union”-tal, där han bland annat pratade om hur USA tillsammans med de allierade just nu arbetar med att införa sanktioner och begränsa Rysslands tillgångar.

När presidenten avslutade sitt tal riktade republikaner kritik inom flera olika ämnesområden, bland annat presidentens förhållning till utrikespolitik och landets ekonomi.

De kritiska inom motståndarpartiet menar att tidigare sanktioner skulle ha kunnat avskräcka Ryssland från att invadera Ukraina, skriver USA Today.

Iowas guvernör, republikanen Kim Reynolds, riktar sin kritik i Republikanska partiets officiella svar till talet.

– Svaghet på världsscenen har en kostnad och presidentens arbete med utrikespolitik har konsekvent varit lite för sent, säger Iowas guvernör, republikanen Kim Reynolds, i Republikanska partiets officiella svar till talet.

”Det är dags att vara beslutsamma”

I flera uttalanden kritiserar republikaner Bidens agerande när det kommer den ryska invasionen av Ukraina, och hävdar att de skulle hanterat allt bättre om de kontrollerade kongressen efter valen i november, skriver USA Today.

– Det är dags för Amerika att ännu en gång spegla självförtroende, det är dags att vara beslutsamma. Det är dags att leda, säger Kim Reynolds i sitt svar.

Demokrater kontrade med att det Republikanska partiet bara är intresserade av att attackera Biden, trots att han under sitt tal framförde en agenda som siktar på att främja stabiliteten i Europa och förbättra landets ekonomi.

