– Det är en utmaning för oss ju fler olika gäng som kommer in. Vi separerar på gängen när de kommer in och det kommer vi att kunna fortsätta göra men det blir ett svårare pussel att lägga så klart, säger Jörgen From Nordin, till förordnad säkerhetsdirektör på Kriminalvården, till Ekot.

Myndigheten håller just nu på att titta på olika riskreducerande åtgärder som exempelvis att konvertera vissa avdelningar till säkerhetsavdelningar. Men enligt Jörgen From Nordin är det inget som är klart ännu.