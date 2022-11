Ryska styrkor i regionen Cherson tycks göra sig redo för en eventuell kommande ukrainsk motoffensiv.

Satellitbilder visar hur ryska styrkor byggt kortare försvarslinjer utifrån en välbeprövad strategi.

Först kommer ”draktänderna”, en meter höga betongpyramider, tänkta som hinder för stridsfordon.

Sen diken där ukrainska stridsfordon riskerar att fastna.

Därefter skyttegravar med utstationerade soldater.

Frågan är bara hur väl det kommer fungera i praktiken.

Går att köra runt

De ryska försvarspositionerna har koncentrerats till ett antal viktiga vägar i området – och satellitbilder från Ukraina visar att dessa inte sträcker sig tillräckligt långt för att i praktiken hindra ukrainska stridsfordon från att köra runt dem och genomföra attacker antingen från sidan eller bakifrån, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for The Study of War.

Dessutom ligger dessa relativt långt isär, vilket i praktiken gör dem mer som utarbetade vägspärrar än delar av en sammanhängande försvarslinje, skriver ISW i sin senaste rapport:

”De ryska defensiva positionerna är optimerade för att försvara sig mot ukrainska styrkor som försöker avancera längs huvudvägarna snarare än att köra över land som ukrainska styrkor tidigare har gjort.”

”Bara att plöja över”

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi har sågat den ryska taktiken med draktänder.

– Pyramiderna Ryssland lagt ut är alldeles för små för att vara hinder, de kan fördröja, men det är inte alls tillräckligt bra för att vara riktiga hinder, de är bara att plöja över, har Paasikivi tidigare sagt till Expressen.

