Surströmmingsbrist i Sverige: ”Tuff framtid”

Det råder just nu ont om surströmming längs hela Norrlandskusten. Fiskare vittnar om en allt mer dyster situation då de får upp allt mindre av den lilla delikatessfisken.

Gösta Hanells Fisksalter i Örnsköldsvik har ägnat sig åt fiske och inläggning av surströmming sedan 1940-talet. De har märkt av en kraftigt förvärrad situation, berättar Johan Berlin, produktionschef på företaget.

Han ser med oroade ögon på hur fisket blivit allt sämre.

– Det har varit sämre än ifjol och då var det redan väldigt dåligt. Vårt fiskintag slutade på cirka 15 procent av vårat totala behov, säger Johan Berlin i ett mejl.

– Detta ha lett till att vi inte kan producera vissa artiklar samt minska på dom övriga. Tyvärr är det likt i hela branschen och vad alla salterier har fått in under våren skulle inte täcka hälften av vårt behov under ett normalt år.

Pekar ut industritrålning som bov

Enligt Johan Berlin kan det vara flera faktorer som spelar in i att fiskintaget minskar för varje år.

Men han nämner specifikt industritrålningen som ett extra stort problem då det ”dammsuger strömming och annan fisk för att göra djurfoder”.

– Om inget händer så kommer vi tappa det lokala och småskaliga fisket längs hela kusten. Försvinner det så kommer även vi och de andra salterierna ha en riktigt tuff framtid framför sig, säger han i sitt mejl.

Vetenskapsjournalisten och surströmmingsproducenten Sverker Johansson pekar också ut trålarna som orsaken till utfiskningen.

”Surströmmingen kan de flesta glömma nu pga trålarnas utfiskning. Här fermenterar vårt enda ton (av 8 var det tänkt) på Borkbo-Suringen. Janne på Oskars ska lägga ned, har fått 10 ton (av 100) och Röde Ulven hörde jag fått 17 av 150. Blåsta av politiker, HaV och ”fiskebröder”, skriver han på Twitter.

LÄS MER: Senaste nytt om klimatläget

LÄS MER: Maddes skämt efter illaluktande presenten till prins Nicolas

LÄS MER: Skogsbränder rasar i Portugal i extremhettan