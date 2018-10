Superforskaren arbetade med hisnande ämnet ända in i döden: Varför finns vi?

Stephen Hawking var den banbrytande vetenskapsmannen som kämpade mot fruktansvärda odds i hela sitt vuxna liv.

Han siktade mot stjärnorna. Bokstavligen. En gång förklarade han: "Mitt mål är enkelt. Det handlar om en total förståelse av universum och varför det överhuvudtaget existerar".

Att han faktiskt kom en liten bit på vägen mot att uppfylla sitt livsmål var inget mindre än ett mirakel. Året var 1963 och Stephen Hawking hade knappt fyllt 21 år när han fick veta att han led av den dödliga neurologiska sjukdomen ALS. Chanserna var inte goda. Läkarna gissade att Hawking bara hade drygt två år kvar att leva.

Stephen Hawking med dottern Lucy Hawking. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Men det skulle dröja. Istället för att dö gjorde han en lysande karriär som en av världens främsta vetenskapsmän inom fysik och kosmologi. Men samtidigt bröt den obotliga sjukdomen ner hans kropp. Han förlorade gradvis förmågan att gå, tugga, svälja och andas.

Jobbet kostade honom äktenskapet

Förlamningen placerade honom i rullstol. 1985 miste han även talförmågan – men fortsatte att kommunicera med omvärlden genom en digital röstmaskin som kopplats till käkmuskeln.

1965 gifte han sig med Jane Hawking. Den hyllade och prisbelönta filmen "The theory of everything" (2014) handlar om deras kärlekssaga och är baserad på hustruns självbiografi.

Paret fick tre barn och var gifta i 30 år. Men med tiden försämrades förhållandet när forskaren förlorade sig i sitt arbete. Samtidigt krävde han vård 24 timmar om dygnet. Hustrun kände att relationen hade utvecklats till ett förhållande mellan "slav" och "härskare" och att "maken besatt ett väldigt och oregerligt ego".

Stephen Hawking med sin andra fru Elaine Mason, som var hans sjuksköterska. Foto: BORIS ROESSLER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Paret skilde sig 1995. Samma år gifte Hawking om sig med sin sjuksköterska, Elaine Mason. Det äktenskapet varade till 2006.

Begravdes intill giganterna

I mars i år gick Stephen Hawking bort, 76 år gammal. Då hade han trotsat dödsdomen i över 50 år. Han begravdes i Westminster Abbey, alldeles i närheten av de stora vetenskapsmännen Charles Darwins och Isaac Newtons sista viloplatser.

Stephen Hawking har kallats för den moderna vetenskapsvärldens klarast lysande stjärna, den mest berömde sedan Albert Einstein.

Hawking har fördjupat vår kunskap om svarta hål, gravitationella singulariteter och strålning. Forskaren har också lanserat en skrämmande teori om hur det första mötet med en utomjordisk civilisation skulle kunna arta sig.

Stephen Hawking dog i mars. Då hade han hunnit bli 76 år gammal och trotsat läkarnas dödsdom med över 50 år. Foto: ANDREW PARSONS / I-IMAGES / POLARIS POLARIS IMAGES

Dagarna före sin död arbetade Stephen Hawking på en uppseendeväckande artikel, en skrift som enligt vissa forskare kan vara vetenskapsmannens största bidrag till eftervärlden. Möjligtvis hade den kunnat ge honom Nobelpriset. I artikeln tog Hawking och kollegan Thomas Hertog upp en av vetenskapens största gåtor: Parallella universum.

Från andra sidan graven

Stephen Hawking släppte också ett antal böcker, bland annat kioskvältaren "A brief history of time" som har sålt i över tio miljoner exemplar och getts ut på 35 olika språk.

Men frågan är om en ännu större boksuccé väntar bakom hörnet. Det är möjligt att forskaren slår världen med häpnad en allra sista gång, mer än ett halvår efter sin död.

"Brief Answers to the Big Questions" av Stephen Hawking släpps den 16 oktober.

I oktober kommer Stehens Hawkings nya bok ut, "Brief Answers to the Big Questions", som innehåller en rad reflektioner från hans eget arkiv. Han arbetade med boken under den sista tiden i livet och familjen har, efter moget övervägande, gett klartecken för utgivning.

De allra största frågorna

Enligt Hawkings amerikanske förläggare, Bantham, tar boken upp de allra största frågorna – ämnen som universums begynnelse, utomjordisk intelligens och allt från om Gud verkligen finns till vikten av att kolonisera rymden.

– Bakom bokidén finns de tusentals brev med frågor som Hawking tog emot från vanliga människor över hela världen, har Hawkings litterära agent, Robert Kirby, sagt.

Verket är uppdelat i fyra för mänskligheten hisnande frågeställningar:

Varför är vi här?

Kommer vi att överleva?

Kommer teknologin att rädda oss – eller bli vår undergång?

Kommer vi att blomstra i framtiden?

Får vi några riktiga svar i det nya verket? Och blir de i så fall omtumlande? Chansen – eller risken – finns.

Snart vet vi. Superforskaren Stephen Hawkings sista bok släpp den 16 oktober.