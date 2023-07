Succédrycken kan utredas: ”Hälsorisk”

I Danmark och Tyskland finns en maxhalt för hur mycket koffein en energidryck får innehålla: Max 320 mg koffein per liter.

På Primes burk för koffeinvarianten går det att läsa att drycken inte rekommenderas för barn under 18 år. Anledningen är den höga koffeinhalten.

Koffeinhalten i energidrycken Prime ligger på 200 mg per burk (355 ml). En standardburk Red bull (255 ml) innehåller 80 mg koffein och den svenska energidrycken Nocco tickar in på 180 milligram per burk (330 ml).

Enligt Efsa, den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är ett säkert intag av koffein tre milligram per kilo kroppsvikt för barn och unga, skriver Livsmedelsverket i en tidigare rapport.