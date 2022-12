Studie: Vilda gäss plågas av fyrverkerier

Tusentals gäss övervintrar längs kusterna och en bit inåt land i de berörda länderna. Forskarna har studerat deras reaktioner under åtta års tid, 2014–2021, under december och januari. De hämtade in data från totalt 347 gäss tillhörande fyra arter: bläsgås, vitkindad gås, sädgås och spetsbergsgås.

Explosioner

Många av gässens viloplatser ligger i närheten av bebyggelse. Följaktligen är det ofta stökigt under nyårsnätterna. Normalt vilar gässen nattetid, men när explosionerna och ljusblixtarna från fyrverkerierna sätter i gång flyger de upp och drar iväg till lugnare omgivningar.

Ofta rör det sig om avsevärda förflyttningar. I genomsnitt flög fåglarna 5 till 16 kilometer innan de kunde slå sig till ro. Ibland flög de mycket längre än så, upp till 500 kilometer. De flög också betydligt högre än normalt, i sällsynta fall upp till en höjd av 700 meter. De förlorade i de flesta fall cirka två timmars vila, till skillnad från vanliga nätter när fåglarna kunde sova ostört.

Tvingas äta mer

– Gässens reaktioner är häftiga, inte bara medan fyrverkeriet pågår, utan också under lång tid därefter, säger en av forskarna bakom studien, professor Jesper Madsen vid Aarhus universitet i Danmark.

Kostnaden för gässen kan vara relativt stor. Den dagliga energiförbrukningen ökade med upp till tio procent, vilket fåglarna kompenserade med att äta mer. Madsen och de andra forskarna misstänker att störningarna i vissa lägen kan sänka gässens överlevnadsförmåga.

Studien publiceras i Conservation Letters.