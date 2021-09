Studie: Koppling mellan ADHD och Alzheimers

Studien, som publicerats i tidskriften ”Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association”, visar att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med ADHD hade högre risk för demens än de med barn och barnbarn utan ADHD.

Le Zhang är doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet (KI) och studiens huvudförfattare.

– Det är en befolkningsbaserad studie där vi funnit att ADHD är associerat med demens över generationer. Vissa gener kan vara inblandade i både ADHD och demens, vilket tyder på en gemensam familjerisk. Men bortsett från de genetiska faktorer som delas inom familjer kan miljöfaktorer såsom socioekonomisk status påverka utvecklingen av både ADHD och demens, säger hon.

Omfattande studie

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som kännetecknas av ouppmärksamhet, hyperaktivitet, bristande impulskontroll och koncentrationssvårigheter och drabbar cirka drygt tre procent av världens vuxna befolkning.

Antalet ADHD-diagnoser har ökat kraftigt de senaste årtiondena, men diagnosen är fortfarande förhållandevis ny. Det finns endast ett fåtal studier som tittat på utvecklingen av demens hos personer med ADHD och de studierna har ofta visat motstridiga resultat.

KI:s studie omfattar drygt två miljoner personer födda i Sverige mellan 1980 och 2001, varav drygt 3,2 procent hade en ADHD-diagnos. Dessa kopplades sedan via nationella register till över fem miljoner biologiska släktingar, inklusive föräldrar, mor- och farföräldrar och föräldrars syskon. Därefter undersökte forskarna hur många av släktingarna som hade utvecklat demens.

Öka förståelsen

Forskarna fann att föräldrar till personer med ADHD hade 34 procent högre risk för demens än föräldrar till personer utan ADHD. Risken för Alzheimers var 55 procent högre för föräldrar till individer med ADHD. Det var också mer sannolikt att personer med ADHD hade föräldrar med tidig snarare än sen demensdebut.

TT: De här resultaten riskerar väl att uppfattas som alarmerande både för någon med en ADHD-diagnos och någon som har diagnosen i släkten?

– Förhoppningsvis kan studien både uppmärksamma och öka förståelsen för ADHD och kognitiv nedgång i äldre ålder. Det kan motivera utredning och behandling för att förhindra eller fördröja utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar hos personer med ADHD och deras familjemedlemmar, säger Le Zhang.