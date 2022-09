Studie: Elpriserna kan halveras redan i vinter

- Sänk inomhustemperaturen. 1 grad lägre temperatur minskar energianvändningen med 5 procent. Ställ inte möbler i vägen för element och termostater.

- Släck lampor och byt till LED-lampor. En LED-lampa använder fyra-fem gånger mindre energi än en halogenlampa.

- Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Välj eko-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

- Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Välj eko-programmet.

- Använd klädstrecket. Häng kläderna när det går i stället för att använda torktumlare.

- Vädra smart. Öppna mycket och vädra under kort tid i stället för lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

- Skippa stand-by. Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem och dra ur laddare när de inte används.

- Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader i kylen och -18 grader i frysen.

- Frosta av frysen om det bildats is. Isen ökar energianvändningen. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri, det minskar elförbrukningen.

- Duscha kortare tid. Halverad duschtid ger halverad energi- och vattenförbrukning.

Källa: Energimyndigheten.