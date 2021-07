När Louise Anderbjörk, 20 år, kom tillbaka från sitt utbytesår i Tyskland, hade coronasmittan precis gjort sitt intåg till Sverige. Hon fick se sina klasskamrater ta den första ”coronastudenten” och kände en stor lättnad över att hennes tur skulle komma ett år senare – då pandemin säkert skulle vara över. Men så blev inte fallet. Att det skulle sätta stopp för framtidsplanerna var dock inte ett alternativ. För Louise blir det fyra års utlandsstudier inom internationella relationer i Skottland. Därefter hoppas hon på en karriär av global karaktär.

Louise Anderbjörk, 20 år, gick i det naturvetenskapliga programmet på Franska skolans gymnasium. Foto: Privat

– Jag skulle vilja jobba med någon form av välgörenhet inom FN eller liknande organisationer som på något sätt gör en skillnad i världen, berättar Louise.

Allt sitter i tankesättet, menar hon.

– Det bästa man kan göra är att blicka framåt och att inte tänka på vad som skulle kunna varit annars. För någon gång kommer vi komma tillbaka till vanligt och då gäller det bara att fortsätta försöka leva så normalt som möjligt. Det kan vara svårt, men man försöker så gott man kan, säger hon.

Louise har stora planer på att påverka världen med sitt yrke. Foto: Privat

Elisabeth drömmer om juristutbildningen

Och svårt har det varit för många. Under gymnasieutbildningens två första år gick det bra för 19-åriga Elisabeth Martinez, men när pandemin slog till och all undervisning övergick till att ske via en datorskärm, sattes käppar i hjulen för hennes prestation i skolan – en sådan som annars aldrig missade lärarnas eloger. Elisabeth har en komplicerad relation till en av sina föräldrar, som i kombination med distansundervisningen varit en utmaning.

Elisabeth framför entrén till Huddinge gymnasiet. Pandemin har inneburit stora utmaningar för henne, men hon hon kämpar på oavsett hinder. Foto: Privat

– Det har lett till att jag haft väldigt mycket ångest. Jag har inte kunnat koncentrera mig alls på skolan, berättar Elisabeth.

För Elisabeth var studenten länge det ögonblick som skulle markera början av ett nytt kapitel i livet. Men betygen har inte räckt till och i stället blir komvux hennes nästa steg.

– Det är något man planerat och drömt om så det är jobbigt. Jag har alltid tänkt att så fort jag är klar med gymnasiet ska jag börja bygga mitt liv på mina egna villkor. Att jag kanske inte får det liv jag planerade att ha, har väckt mycket ångest, säger Martinez.

Men Elisabeth är ändå hoppfull. Hon har sedan ung ålder haft flera jobb och känner sig trygg på arbetsmarknaden.

Elisabeth Martinez gick i det samhällsvetenskapliga programmet med beteendeinriktning på Huddingegymnasiet. Foto: Privat

– Drömutbildningen är antingen socionom eller jurist. Det är lite svårt för att det är väldigt populära program så konkurrensen kommer vara väldigt hård. Jag kommer behöva lägga extra krut för att få komma in, säger Elisabeth.

Zeyad drabbades hårt av distansundervisnigen

Att ha distansundervisning har tagit hårt på flera studenter. För Zeyad Hassanin, 20 år, har det inte heller varit lätt för den psykiska hälsan. Saknaden av vännerna i skolan, långa perioder av hemmasittande och svårigheter med att föra diskussioner via en videolänk är några av anledningarna till varför plugget varit så svårt, berättar han.

Zeyad har ett stort intresse för sport och drömmen är därför att jobba inom sportjournalistik. Foto: Privat

– Jag blev ledsen och deprimerad. Jag brukade vakna precis när lektionen började, ta närvaro, för att sen bara somna om igen – det var på den nivån, berättar Zeyad.

För att hinna ikapp blev det därför långa nätter av sista minuten-arbete för studenten. I efterhand önskar Zeyad att han hade tagit skolan mer seriöst, då han hade hoppats på högre meriter i slutbetyg.

– Det finns absolut en oro i och med att mina betyg är medelmåttliga och konkurrensen för högskolorna är så hög, säger han.

Men även om förhoppningarna är små betygsmässigt, är drömmarna stora. Sportjournalistik är något som länge intresserat Zeyad och därför har han sökt flera sportrelaterade program. Samtidigt har han sedan innan pandemin varit anställd, något som ger honom en känsla av säkerhet.

– Man måste omvandla situationen och tänka på det positiva. Jag har turen att ha ett jobb i alla fall och om jag skulle förlora det så är det bara att hitta ett nytt, säger Zeyad.

Erica och Carl är optimistiska

För 19-åriga Erica Wallin har det inte heller varit lätt. Men tack vare sina vänner som suttit i samma båt under tredje året med distansundervisningen har hon fått sjunga om ”studentens lyckliga dar”.

Erica Wallin, 19 år, gick i det samhällsvetenskapliga programmet med samhällsinriktning på Tumba gymnasium. För henne har vännerna varit det viktigaste under gymnasietiden. Foto: Privat

Nu i höst ska hon studera till ämneslärare vid Stockholms universitet.

– Jag är ändå ganska optimistisk på att det kommer funka för mig, säger Erica.

Carl Uttersköld, 18 år, är också positiv. För honom har motivationen inte varit ett problem och med sina betyg känner han sig därför säkrad inför framtiden.

Carl Uttersköld, 18 år, gick i det samhällsvetenskapliga programmet med internationell inriktning på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Foto: Privat

– Jag har tack och lov betyg som gör att jag kommer in på utbildningen jag sökt. Sen tror jag att arbetsmarknaden nog kommer komma i gång ganska snabbt igen när pandemin är över och jag vet vad som kommer med högskolan, så det är bara att kötta på hur än situationen ser ut, säger Carl.

