Det är på Brigham Young University i Idaho som det kommit till personalens kännedom att studenter avsiktligen försöker bli smittade av covid-19, för att sedan få antikroppar och kunna sälja blodet vidare.

I ett uttalande som skolan publicerade på sin hemsida på måndagen tar man starkt avstånd från beteendet. Där framgår också att skolan håller på att utreda om det faktiskt är något som studenter satt i system.

Studenter kan stängas av

”Studenter som vet att de avsiktligt utsatt sig själva och andra för viruset kommer omedelbart att stängas av från universitet och kan komma att bli permanent relegerade”, står det.

I Idaho har det i genomsnitt rapporterats in 643 nya bekräftade coronafall per dag den senaste veckan, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med genomsnittet två veckor tidigare, rapporterar New York Times.

