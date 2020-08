Studenter hotar lärare för att få bättre betyg

Efter att DN pratat med 24 av landets 31 statliga lärosäten uppger 20 att lärare någon gång under de senaste åren blivit hotade, fått hatiska kommentarer eller trakasserats av studenter.

Lärarna är rädda

Hur utbrett problemet är varierar mellan skolorna men vissa uppger att det ökar.

– Lärarna är helt enkelt rädda, säger Jörgen Svensson, som är säkerhetschef på Göteborg universitet, till DN.

Säkerhetschefen vid Malmö universitet, Lars-Ingmar Olsson, uppger att skolan får in under tio ärenden per år.

I extremfall har universitet fått anställa väktare som placeras utanför särskilda undervisningssalar berättar han.

Lärare på Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna undviker ensamarbete.

Uppmanas att rapportera

Orsaken till studenternas agerande kan ha flera förklaringar enligt DN. Men den vanligaste orsaken är att studenten är missnöjd med undervisningen eller sitt betyg.

Lärare uppmanas att rapportera så fort som möjligt.

– Men oftast går det lång tid innan ärendet hamnar på mitt bord. Jag tror faktiskt att mörkertalet är ganska stort, säger Lars-Ingmar Olsson till DN.

