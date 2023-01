Signalfelet påverkar pendeltågen mellan Södertälje och Märsta/Uppsala.

Tågtrafik som påverkas är Gävle C - Stockholm C - Linköping C, Stockholm C - Göteborg C, Stockholm C - Malmö C - Köpenhamn H, Stockholm C - Karlstad C - Oslo S.

Reparatörer är på plats sedan 08:35, men Trafikverket har ingen prognos för när trafiken kan vara i gång igen.