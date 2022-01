Under onsdagen gick SMHI ut med en gul varning för hårda vindbyar som blåser in över norra Götaland och Svealand under onsdagskvällen från klockan 18.

Vindarna spås lokalt nå stormstyrka och berör ett område från Trollhättan till Linköping i söder, upp till Falun i norr och Västerås och Eskilstuna i öster.

– Det är framför allt i ett stråk från sydvästra Värmland, Dalsland och in över Skaraborg som det väntas bli allra värst, säger Max Schildt till DN.

Trafik och elförsörjning kan drabbas

Det väntas även regn som senare under kvällen övergår i snöfall i samband med att ett lågtryck rör sig över området.

Även om gul varning är den lägsta på skalan så förväntas nedfallna träd kunna påverka trafiken på vägar och vindarna kan även orsaka skador på luftburna elledningar vilket kan påverka el- och teleförsörjningen.

