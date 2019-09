Stormen Imelda har dragit in över Texas

Kraftigt regn och starka vindar drar fram över Atlanten och för med sig förödande konsekvenser.

Orkanen Humberto växte under onsdagen, lokal tid, i styrka och är nu klassad som en kategori 3-orkan skriver The Sun. Humbertos vindar beräknas blåsa upp till 195 kilometer i timmen då den under natten mot torsdag, lokal tid, kommer att dra förbi väster om Bermuda.

Imelda befaras bli den värsta storm som drabbat Texas sedan orkanen Harvey 2017. Foto: JENNIFER REYNOLDS / AP TT NYHETSBYRÅN

– En längre period av farliga vindar förväntas fortsätta till och med torsdag morgon, säger en talesperson vid US National Hurricane Center till CNN.

Varningar för översvämningar, stormvågor och farliga brytvågor har nu utfärdats för ögruppens södra kust.

20 centimeter regn

Men Humberto är inte den enda storm som orsakar oro i området. Den så kallade tropiska depressionen, Imelda, rör sig under onsdagen och natten mot torsdagen långsamt över Texas, USA.

Orkanen Humberto hotar att slå mot Bermuda. Foto: NOAA HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Det kraftiga regnovädret har redan orsakat 20 centimeter regn i delstatens huvudstad Houston och på bilder från platsen kan man se översvämmade gator och familjer strandsatta i sina bostäder.

Flera myndigheter och skolor kommer under torsdagen tvingas att hålla stängt på grund av det stigande vattnet.

– Varningarna kommer att fortgå till dess att vattnet är borta. Var väldigt försiktiga, sa Houstons borgmästare, Sylvester Turner, under onsdagen skriver CNN.

Orkanen tog dussintals liv

Imelda befaras kunna föra med sig så mycket som 63 centimeter regn över östra Texas och Louisiana innan stormen drar vidare. Det skulle vara den största mängd vatten som en och samma storm orsakat i Houston sedan orkanen Harvey 2017.

Imelda befaras kunna föra med sig 120 centimeter regn när stormen rör sig över östra Texas och Louisiana. Foto: JENNIFER REYNOLDS / AP TT NYHETSBYRÅN

Då tog orkanen dussintals liv och orsakade skador för flera miljarder.

Sedan dess är Houston väl förbered för liknande översvämningar och skadorna efter Imelda förväntas inte komma i närheten.

Orkansäsongen når sin pik

Även den tropiska stormen Jerry orsakar problem i det atlantiska området när den under torsdagen befaras växa och nå orkanstyrka.

Stormen rör sig nu mot Leeward Island vilket inkluderar de brittiska Jungfruöarna och Anguilla. Hur invånarna kommer att påverkas av stormen när den förväntas dra in över öarna under natten mot fredag, lokal tid, är dock för tidigt att säga skriver CNN.

Skolor och myndigheter håller stängt medan Imelda långsamt rör sig över Texas. Foto: JENNIFER REYNOLDS / AP TT NYHETSBYRÅN

De tre stormarna är typiska för den här tiden på året då den tropiska orkansäsongen statistiskt sett når sin pik veckorna kring den 10 september.

Expressen har tidigare rapporterat om orkanen Dorian som i början av månaden slog hårt mot Bahamas. Minst 30 personer dog i stormen och tusentals människor är ännu saknade.

Hälsoministern Duane Sands har tidigare varnat för den kommande dödssiffran.

– Siffran kommer att bli betydligt högre. Den kommer att vara chockerande, sa han efter stormen till The Nassau Guardian.

