Stormen Florence har nu krävt 18 dödsoffer

Stormen som drog in över östra USA har orsakat ödeläggelse i delstaterna North- och South Carolina.

Ovädret har nedklassats allteftersom vindstyrkorna avtagit in över land. Men ännu är det för tidigt att blåsa faran över.

Framför allt är det nu enorma regnmängder som skapar kaos när flera floder svämmar över. Det uppger bland andra CNN.

"Måste vara medvetna om hotet"

I North Carolina har räddningstjänsten fått rycka ut 900 gånger för att undsätta personer som hamnat i nöd i översvämmade områden.

Efter som det fortsätter att regna kraftigt varnar myndigheterna för att översvämningarna kan bli ännu värre de närmast dagarna.

– Vattennivån stiger snabbt överallt, även på platser som vanligen inte drabbas av översvämningar. Många tror att de klarar sig undan stormen, men alla måste vara medvetna om det här hotet, säger Roy Cooper, guvernör i North Carolina, enligt CBS News.

Samtidigt rör sig det djupa lågtrycket, som döpts till Florence, norrut längs USA:s östkust. Tidigt på måndagen var dess centrum cirka 70 kilometer norr om staden Greenville.

Hittills har Florence krävt 18 människoliv under sin framfart. Flera personer har drunknat eller omkommit sedan omkullblåsta träd träffat dem. I några fall har nedrivna elledningar orsakar dödsolyckor.

Ovädret fortsätter mot New York

I det två Carolinastaterna uppges 760 000 hushåll vara utan el, flest i den norra delen.

Kuststaden Wilmington i North Carolina är hårt drabbat och beskrivs som nästan helt isolerad från omvärlden. Vägarna till staden är översvämmade och oframkomliga.

Enligt meteorologer förväntas Florence fortsätta norröver under måndagen och kan på tisdagen nå delstaterna Virginia, Pennsylvania, New York och New England.