Storbritannien: Ingen strukturell rasism finns

I rapporten konstateras det visserligen att det finns en ”noterbar” rasism i Storbritannien – men att man trots det bör ses som en förebild.

Slutsatsen dras efter att ”Comission on Race and Ethnic” har publicerat delar av sin stora rapport om rasism. Enligt The Guardian hävdar man i sammanfattningen att rapporten kommer att förändra debatten om ras i Storbritannien.

Storbritannien: Ingen strukturell rasism

I den 264 sidor långa rapporten går man strikt emot Black lives matter – och hävdar att det inte finns någon strukturell rasism i landet.

– Ingen förnekar att rasism existerar. Vi har hittat bevis för det. Däremot, bevis för strukturell rasism? Nej, det fanns inte där, säger Tony Sewell, chef för Commission on Race and Ethnic Disparities, enligt BBC.

Rapporten slår förstås inte väl ut hos organisationer som Black lives matter.

En talesperson för BLM säger att även om rapporten fokuserar på utbildning, misslyckas man att belysa problem i skolan och det stora gapet på högre utbildningsnivå.

– Vi är besvikna över att rapporten inte tar hänsyn till rättssystemet – i synnerhet polisrasism som fungerade som den stora katalysatorn vid förra sommarens prostester, säger talespersonen och syftar på BLM-protesterna efter George Floyds död, till The Guardian.

– Svarta personer i England och Wales löper nio gånger högre risk att bli fängslade än vita personer.

”Inte ursprung i rasism”

Halima Begun, chef för tankesmedjan ”Runnymede Trust”, säger att 60 procent av de som dog tidigt i pandemin var svarta, asiater eller från en minoritet.

21 procent av svarta i Storbritannien uppger i studien att de utsatts för trakasserier – motsvarande siffra för Sverige är 41 procent. I Finland uppger 63 procent att de utsatts.

– Fakta kring strukturell rasism ljuger inte, och vi noterar med en viss förvåning att oavsett hur mycket kommissionen försöker snurra till sina resultat så lever vi inte i en efter-rasism-tid, konstaterar Begun.

I rapporterar beskriver man att skillnaden i löner har ”förbättrats” och att ”övergripande frågor kring ras och rasism blivit mindre viktiga”. Man hävdar att det i många fall inte längre är en viktig faktor för att beskriva skillnader.

”Vi fann att de flesta skillnader som vi undersökte, som vissa tillskriver rasdiskriminering, ofta inte har sitt ursprung i rasism”, står det i rapporten.