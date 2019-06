Frågan om Julian Assange kommer att lämnas ut till USA kommer att avgöras av en brittisk domstol under fredagen.

Att Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid valt att ge sitt godkännande till utlämningen banar väg för att domstolen ska kunna besluta att lämna ut wikileaksgrundaren.

– Det är helt rätt att han sitter bakom stängsel. USA har bett om en utlämning som det kommer att beslutas om i domstol under morgondagen men redan i går skrev jag under mitt godkänande, sa Javid i Today Programe under torsdagen.

Beslutar domstolen att lämna ut Assange kommer han föras till USA där han kommer att ställas inför rätta misstänkt för att bland annat ha hackat sig in i regeringens datorer och släppt hemligstämplad information.

Häktas inte

Inrikesministerns beslut om att godkänna ett utlämnade av Assange kommer drygt en vecka efter att en domstol i Uppsala beslutat att det inte finns anledning att häkta honom.

Beslutet hindrade åklagare från att begära Assange utlämnad i samband med misstankarna om en våldtäkt som ska ha ägt rum i Sverige 2010.

Men om den 47-årige australiensaren nu kommer att utlämnas till USA återstår alltså ännu att se.

– Det slutgiltiga beslutet gör domstolen. Men inrikesministern har en stor del i det och jag tror alltid på rättvisan. Därför skrev jag under utlämningen då vi hade en giltig förfrågan.

Var för sjuk

Då Assange skulle höras i frågan kring den eventuella utlämningen i förra månaden var han för sjuk för att infinna sig vid domsolen i Westminster.

Förhöret förväntas därför i stället hållas under fredagen.

Nu avtjänar Wikileaksgrundaren ett 50 veckor långt straff i Storbritannien efter att ha struntat i att betala borgen då han flydde till Ecuadors ambassad i London för att undvika att lämnas ut till Sverige.