Under söndagsmorgonen vaknade många av blixtar och dunder när ett kraftigt åskoväder drog in över Stockholmsområdet, Västmanland och ner mot Närke. Under söndagsmorgonen fick räddningstjänsten i Stockholm in hundratals larm om tekniska problem på exempelvis sjukhus till följd av åskovädret.

Samtidigt fortsätter det varma vädret att hålla i sig. I Skåne län utom Österlen har SMHI utfärdat en klass 2-varning för extremt höga temperaturer.

I norra Norrlands kustland och inland och längs Ostkusten finns ett meddelande om höga temperaturer med över 26 grader.

Brunnar är översvämmade i det kraftiga regnet. Foto: Privat

Enligt Tora Tomasdottir, meteorolog på väderinstitutet Storm, innebär inte åskovädret inte en sänkning i temperaturen.

– Nej, tyvärr. Det blir det tillfälligt. Och de som kanske får två åskskurar på raken kommer få ledigt från värmen i några timmar i alla fall, men sedan så kommer det tillbaka, säger hon.

Åskan kan antända nya bränder

Under söndagen drar åskovädret över mellersta Norrland.

– De kommer få intensivt i dag med mycket regn och åska. Det kan komma enstaka åskskurar även söderut, men det kommer inte vara lika sammanhängande, säger Tora Tomasdottir.

Åskovädret har både positiva och negativa aspekter.

– Regnet är superbra eftersom det är torrt. Men sedan kan åskan antända bränder, och det är negativt. Det blåser även i samband med dessa skurar. Där det redan brinner kan bränderna sprida sig eller tillta, säger Tora Tomasdottir.

Hur ser det ut inför nästa vecka?

– De varma temperaturerna kommer att fortsätta hålla i sig. Det är en tillfällig mildring nu under helgen i och med skurarna, men sedan ser vi ingen ände på det. Däremot kommer det vara fler skurar nästa vecka, som ett normalt sommarväder.