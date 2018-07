Enligt Krisinformation är läget i delar av Gävleborg, Jämtland och Dalarna hårt ansträngt till följd av skogsbränderna som rasar på flera håll. Flera byar har evakuerats i samband med släckningsinsatsen.

Brandrisken är fortsatt extremt stor, i synnerhet i mellersta och södra Sverige. Som en direkt följd har ett generellt eldningsförbud införts över hela landet – även på privat tomtmark. Torkan är fortsatt en riskfaktor – men det finns positiva signaler om vädret, enligt Peter Arnevall, räddningschef och sakkunnig på MSB.

Franska vattenbombarplanen lämnar Sverige

– I Jämtland har läget under natten varit lugnt, och man har inte rapporterat in några nya bränder. Det har även kommit en del lokala regnskurar på lite olika platser. Även i Kårböle har det varit en lugn natt med en del regn. Även därifrån har vit fått en del positiva signaler. Tränglset är samma sak – det har regnat en del under natten, även här en del positiva signaler. Det man kommer att göra i de här områdena är att gå upp med helikoptrar och även på andra sätt inventera hur mycket regn som har kommit.

Samtidigt står det klart att de franska plan, som har hjälpt till i släckningsarbetet, lämnar Sverige på tisdag i nästa vecka. De gör sin sista arbetsdag under måndagen, det framkommer under en presskonferens med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, under söndagen.

Johan Szymanski: "Det var riktigt tufft"

Under lördagen förde brandpersonalen en hård kamp mot skogsbranden som härjar kring Trängslets skjutfält i Dalarna.

Ett åskoväder ställde till det.

– Det var riktigt tufft, men brandsoldater, soldater och andra gjorde ett fantastiskt jobb, berömmer räddningschefen Johan Szymanski.

Lördagens svårigheter inleddes under den sena eftermiddagen, när åskknallar och blixtar slog till mot Älvdalen. Det ledde till stora bekymmer.

– Vinden i kombination med åskan gjorde att vi inte kunde använda helikoptrar, vi fick även dra tillbaka personal.

Nya orostecken under söndagen

Under söndagen finns det nya orostecken.

– Prognosen säger att det blir åska, och det är kvavt i luften, så det skulle det kunna bli. Vi har inga helikoptrar uppe för tillfället. Det är dålig sikt, molnbasen är väldigt låg – devis beroende det på det.

Hur agerar ni då?

– Vi fortsätter att släcka från marken, enligt plan. Vid tiotiden ska vi ta ett nytt inriktningsbeslut.

"Måste komma ut ur det farliga området"

Har ni lyckats minska själva brandområdet?

– Vi har en del som fortfarande brinner och som vi väntar ut. Den måste komma ut ur det farliga området – sedan ska vi ta den.

Du känner ingen oro över utvecklingen?

– Det törs jag inte kommentera.

Trots de nya bekymren med prognoser, som tyder på mer åska, samt dålig sikt till följd av låg molnbank, är Johan Szymanski försiktigt positiv inför söndagens insats:

– I går var den värsta dagen vi har sett och upplevt. Får vi nu regn i dag, som prognosen tyder på – då kan vi nog fatta ett nytt inriktningsbeslut. Jag säger inte mer än så.