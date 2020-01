Stora oron: Kina mörkar – tusentals kan ha smittats

Det nya coronaviruset, som liknar sars, påverkar främst andningssystemet.

Två personer har dött i lunginflammation efter att ha drabbats av viruset. Enligt kinesiska myndigheter har 45 fall av sjukdomen konstaterats. Två personer har dött, enligt myndigheter i Wuhan – staden där sjukdomen misstänks ha brutit ut.

En ny brittisk studie visar dock att den kinesiska siffran över antalet drabbade ser ut att vara en underdrift.

Enligt studien, som är gjord vid Imperial College i London, kan så många som 1 723 personer ha drabbats fram till den 12 januari i år.

Forskarna baserar siffran på flera antaganden, däribland antal fall som har upptäckts i Thailand och Japan, antal människor som flyger från flygplatsen i Wuhan och den tid det tar för infektionen att bryta ut, enligt CNN.

– Jag är väsentligt mer orolig än vad jag var för en vecka sedan, säger professor Neil Ferguson, som forskar på sjukdomsutbrott, till BBC.

I Singapore och Hongkong har man börjat testa passagerare som flyger in från Wuhan. I USA inleder man under fredagen samma sak på tre stora flygplatser i San Francisco, Los Angeles och New York.

Två fall utanför Kina

Enligt kinesiska myndigheter har viruset inte spridits från en person till en annan. De menar att viruset kom från smittade djur på en fisk- och skaldjursmarknad i Wuhan.

Men professor Neil Ferguson säger till BBC:

– Man bör överväga möjligheten att det sprids från människa till människa i större utsträckning än vad som hittills gjorts.

– För mig känns det osannolikt, med tanke på vad vi vet om coronavirus, att anledningen till så många mänskliga infektioner är djur.

Världshälsoorganisationen i Kina säger att den nya studien kommer att hjälpa myndigheterna att hantera utbrottet.

Två sjukdomsfall har identifierats utanför Kina. Det första sjukdomsutbrottet utanför landet ska ha drabbat en kinesisk kvinna från Wuhan som var på besök i Thailand, skriver Reuters. Hon är nu placerad i karantän.

Coronavirus är en bred familj av virus, men hittills bara sex av dem – kanske sju med det nya utbrottet – drabbar människor, skriver BBC.

Ett av dem är Sars-viruset, som också hade sitt ursprung i Kina. Det dödade nästan 800 personer under 2002 och 2003. Det rapporterar Reuters.

Resenärer drabbade av nya lungviruset i Kina: