NMR har fått tillstånd till torgmöte på Kungsholmstorg och sedan marschera längs med Norr Mälarstrand, Sankt Eriksgatan, Hantverkargatan och tillbaka till Kungsholmstorg. Enligt tillståndet har man tid klockan 10 till 18, den gående demonstrationen är beräknad att starta klockan 13.

Intilliggande Landstingshuset kommer att hålla stängt.

– I NMR:s ansökan har de angett mellan 30 och 3 000 personer. Vi gör avspärrningar runt den här tillståndgivna marschvägen. Innanför det området är det vi som bestämmer vilka som får komma in, säger Lars Byström, Stockholmspolisens presstalesperson.

Motdemonstrationer planeras

Samtidigt väntas flera motdemonstrationer mot NMR. På en Facebooksida har över 3 500 personer meddelat att de ska närvara vid en. En annan motdemonstration har över 1 200 personer har anmält sig till på Facebook.

– Vi har en stor resurs, är förberedda och planerar inför tre olika scenarion: Det bästa, det mest troliga och det värsta. Det förekommer tyvärr angrepp för att komma åt en motpart och då blir vi också en måltavla när vi försöker hindra eventuella konfrontationer mellan olika grupperingar, säger Lars Byström.

Han säger polisens arbete är att försvara rätten att yttra åsikter men att det även kan blir ”spontana demonstrationer”.

– Det är sådant som spontant kan uppstå i en folksamling som framför ett gemensamt budskap. Men ska man ha en allmän sammankomst på offentlig plats så krävs det tillstånd.

Polisen rekommenderar folk att undvika att ta bilen in till centrum, att vara ute i god tid och att vara förberedda på att det kan bli avbrott och störningar i biltrafiken och i allmänna kommunikationer.

RKU demonstrerar för strejkrätten

Revolutionär kommunistisk ungdom, RKU, har fått tillstånd för en demonstration för att försvara strejkrätten, vilket hålls på Norra Bantorget med en efterföljande marsch mellan klockan 14 och 15 till Vasaparken.

En annan demonstration kommer att vara stillastående på Norra Bantorget klockan 11 till 15 och en djurrättsmarsch går mellan Vasaparken och Humlegården och beräknas starta cirka klockan 13.

Utöver det hålls tävlingen Tough Viking på Djurgården, Stockholms Triathlon på söndagen med förberedelser i centrala Stockholm under lördagen, konserter på Skansen, vid Zinkensdamms IP och på Mosebacke torg samt en koreansk kulturfestival i Kungsträdgården.

Det är även lönehelg och slutet på valrörelsen. Totalt har polisen fått in uppemot 140 tillståndsgivna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i och runtom Stockholm under helgen.

Räddningstjänsten har höjt beredskapen

Räddningstjänsten har höjt beredskapen och stationerar ut räddningspersonal för att snabbt kunna vara på plats. Bland annat flyttas personalen från Kungsholmens brandstation när det hålls demonstrationer i närheten så att brandmän inte riskerar att stängas inne vid ett eventuellt larm.

Peter Arnevall, räddningschef vid Storstockholms räddningscentral, säger att den planerade bemanningen inte har varit så stor sedan USA:s president Barack Obamas besök i Stockholm 2013 eller vice president Joe Bidens statsbesök 2016.

– Vi har 25 till 26 personer utöver bemanning i tjänst. Vissa är inne och jobbar, andra är förlagda i beredskap hemma för att kunna säkerställa att om det händer någonting så ska vi få in folk. Så mycket folk har vi i princip aldrig inne. Senaste gången var under Obama-besöket eller möjligtvis under Joe Bidens besök, säger han.

– Vi gör inte en total nedstängning på samma sätt som då men alla de här småevenemangen tillsammans gör att det är folkmassor på olika ställen som rör sig olika. På det stora hela gör det att det kommer vara svårt att röra sig i Stockholm.