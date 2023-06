Kvinnan har grått hår och ska vid försvinnandet ha varit klädd i vit t-shirt och svart-vita byxor, enligt polisen.

Hon lämnade sitt hem vid 14.30 på lördagen och siktades eventuellt drygt två timmar senare i närheten av Kronängs IP.

En stor insats har pågått under natten, med hjälp av hundar, drönare och helikopter. Under söndagen kommer personal från militären och Missing people också att kopplas in, skriver polisen på sin hemsida.

– Vi har en stor insats på plats, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson.

Den som tror sig ha sett kvinnan ska kontakta polisen på 114 14.

– Det finns ingen misstanke om brott, säger Jens Andersson.