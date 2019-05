Stor mängd is upptäckt av Nasa-sond på Mars

Det är Nasas sond Shallow Subsurface Radar (Sharad) som har upptäckt isen under marken på Mars.

Professorerna Jack Holt and Stefano Nerozzi vid University of Texas har upptäckt lager av sand och is som på vissa ställen bestod av så mycket som 90 procent vatten, skriver Sci News.

Enligt nyhetssajten skulle den nyupptäckta isen i nedsmält form räcka för att täcka hela planeten med vatten.

– Att studera detta fynd av tidigare glaciäris kan hjälpa oss avgöra om Mars någonsin har varit beboelig, säger forskaren Stefano Nerozzi till Sci News.

”Kan lära oss mer om Mars tidiga klimat”

SVT har talat med Anna Neubeck om fyndet. Hon är forskare i biokemi vid Uppsala universitet och tycker att fyndet är spännande.

– Vi kan studera den här isen och lära oss mer om Mars tidiga klimat och om det fanns förutsättningar för liv, säger hon till SVT.

Anna Neubeck säger att man genom att studera geometrin och sammansättningen på isen så kan man säga mer om det kan ha funnits liv tidigare på Mars.

– Det finns två sätt att angripa frågan om liv i rymden och det är dels att leta direkta bevis på liv som exempelvis levande bakterier eller fossilt liv. Eller så tittar man på beboeligheten, förutsättningarna för liv, säger Anna Neubeck.

Fyndet och forskarnas arbete har publicerats i Geophysical Research Letters.