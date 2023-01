Expressens publicering om att Annie Lööf ska hålla tal i Stora synagogan i Stockholm under Förintelsens minnesdag har väckt reaktioner.

Nu rasar en livlig debatt inom den judiska gruppen om valet att bryta med den mångåriga traditionen att låta en regeringsföreträdare hålla talet.

Under de två föregående mandatperioderna har antingen statsministern eller en annan minister från regeringen hållit tal under minnesceremonin. Men i år har man i stället valt att ge uppdraget till en företrädare för oppositionen.

Expressen har varit i kontakt med personer som är engagerade i det judiska livet i Sverige som har uttryckt både förvåning och ilska över beslutet. En åsikt som framförts är att församlingen tappar politiskt stöd när valet av talare kan uppfattas som en politisk markering.

”Fruktansvärt, ruggigt och äckligt”

En av de som reagerar kraftigt är författaren och nättidningen Bulletins chefredaktör Dan Korn, som tidigare verkat som rabbin. Han kallar det hela för en ”tragedi”.

– Man gör en inrikespolitisk affär av det. På det sättet förminskar man Förintelsens minne på ett fruktansvärt, ruggigt och äckligt sätt rent ut sagt, säger han och fortsätter:

– Man har i alla år bjudit in företrädare från regeringen, vilket man kan ha synpunkter på. Jag har ingenting emot Annie Lööf som människa, men att man nu bryter med att statsministern talar – det är uppenbart varför man gör det, säger han.

Dan Korn anser att det hela är en markering mot statsminister Ulf Kristersson och regeringen som samarbetar med stöd av Sverigedemokraterna.

– Att göra partipolitik av Förintelsen är djupt ovärdigt. Det är ovärdigt mot alla som upplevde Förintelsen, däribland min far.

”Det här inte emot statsministern”

Lena Posner Körösi, ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm, har dock tidigare sagt till Expressen att valet av Annie Lööf inte på något sätt är en politisk markering.

– Jag tror att det är jätteviktigt om det väcker reaktioner – det här inte emot statsministern. Det här är för en avgående partiledare som har betytt mycket för många av oss, sa hon till Expressen.

Dan Korn tycker dock inte att förklaringen håller.

– Det kan ju vara så som hon säger. Men de är så fruktansvärt klantiga så det är nästan lika allvarligt. Att man inte fattar att det får den här innebörden, säger han.

Tidigare medarbetare på SD-kopplade Oikos

Dan Korn har tidigare varit medarbetare på tankesmedjan Oikos som bildats av Sverigedemokraternas Mattias Karlsson. Sedan april förra året är Korn chefredaktör på nättidningen Bulletin. På frågan om han inte är partisk i det här sammanhanget med tanke på hans tidigare koppling till Oikos och därmed Sverigedemokraterna, svarar han:

– Så kan det givetvis vara. Jag anser ju att den politiska vind som blåser i Sverige just nu inte har med antisemitism att göra. Det är en reaktion på dåligt förd politik under flera årtionden av de tidigare politikerna. Jag tycker man måste göra en tydlig skillnad mellan nazister och Sverigedemokraterna. Men att jag är en högerdebattör det sticker jag ju inte under stol med, det kan du skriva om du vill.

Enligt Dan Korn finns det bara en positiv aspekt med valet av Annie Lööf som talare i kväll. Nämligen att traditionen med att regeringen talar vid högtiden nu är bruten. Han skulle helst se att ingen politiker höll något tal alls under ceremonin.

– Jag tycker inte att det har varit särskilt lämpligt att politiker har talat tidigare.

Magdalena Anderssons tal på Förintelsens minnesdag 2022