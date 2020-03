Det är inte bara äldre som insjuknar och behöver sjukhusvård efter att ha smittats av coronaviruset. Det visar en rapport från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC där man tittat på de 2 500 första fallen som konstaterades i USA.

Enligt rapporten har det precis som i andra länder varit flest äldre patienter som riskerar att dö eller bli inlagda på sjukhus, skriver New York Times.

Men 38 procent av de 508 första patienter som behövt läggas in på sjukhus i USA var mellan 20 och 54 år. Nära hälften av de 121 patienter som lagts in på intensivvårdsavdelningar var vuxna under 65 år, enligt CDC.

”Alla ska vara uppmärksamma”

Stephen S. Morse, professor i epidemiologi vid Columbia University, säger till New York Times:

– Jag tycker att alla ska vara uppmärksamma på det här. Det kommer inte bara att handla om de äldre. Det kommer att finnas människor från 20 års ålder och uppåt. De måste vara försiktiga, även om de tycker att de är unga och friska, säger han.

Läkaren Deborah Birx, en av de främsta experterna i Vita husets särskilda grupp för att bekämpa coronaviruset, har varnat för att unga kan vara mer drabbade än man tidigare trott. Under en presskonferens pekar hon på liknande rapporter om unga vuxna i Italien och Frankrike och uppmanar den yngre generationen att sluta umgås i grupper och att skydda sig.

– Det är möjligt att sedan sprida det vidare till någon som har ett tillstånd som ingen av oss vet om och det kan leda till katastrofala följder för dem, säger Deborah Birx.

Flera unga män drabbade i Washington

Flera andra läkare instämmer i varningarna och säger att unga måste ta de nya uppgifterna på allvar.

– Unga människor kanske känner sig mer säkra på att de kan klara av ett virus som det här. Om så många yngre människor läggs in på sjukhus betyder det att det finns många unga människor ute i samhället som går omkring med infektionen, säger Christopher Carlsten vid University of British Columbia till New York Times.

I USA:s huvudstad Washington DC var antalet bekräftade fall under torsdagen uppe i 40 och där har flera av fallen visat sig vara yngre män, enligt de lokala myndigheterna.

På en av de större gatorna mitt i staden syns allt mindre människor efter att restauranger, butiker och kaféer har slagit igen. Utanför en av mataffärerna som fortfarande håller öppet säger Claudia Fernandez, 22, att hon är oroad av de nya uppgifterna från CDC.

– Jag tycker att det är riktigt skrämmande. Många unga människor tar inte det här tillräckligt allvarligt. De är fortfarande ute, de besöker fortfarande sina mor- och farföräldrar. Det är hemskt att viruset drabbar unga människor också, men kanske det här kan få människor att hålla social distans och stanna hemma, säger hon.

Ungdomar festar på stränderna

Melanie Gilbert, 26, som varit ute för att köpa med sig kaffe hem, säger att budskapet blev fel från början – att unga inte drabbades i lika stor utsträckning.

– Jag tycker att alla måste vara vaksamma nu och undvika så många människor som möjligt.

I USA har det de senaste dagarna kommit rapporter om hur ungdomar firar skollovet ”spring break” med att festa på stränder i Florida, utan att anpassa sig till de riktlinjer som myndigheter och Vita huset gått ut med. Uppmaningen är att inte röra sig i grupper med fler än tio personer.

– Uppgifterna har inte riktigt visat att unga människor får det, så unga och friska människor har inte riktigt brytt sig om det på samma sätt som den äldre delen av befolkningen eller de som är mer utsatta har gjort, säger Melanie Gilbert.

Under torsdagen var det totala antalet fall av smittade i USA nära 11 000 och 163 människor hade avlidit till följd av viruset, enligt CNN.

