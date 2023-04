Enligt Trafikverket väntas allra flest resa på skärtorsdagen.

– Det brukar bli väldigt koncentrerat eftersom hela landet har någon form av ledighet och många beger sig ut, framför allt i vägtrafiken, vilket ger ett fåtal vägar som har väldigt mycket bilar på sig, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, till TT.

Han tar några exempel: E45 från Göteborg och norrut, riksväg 26 från Jönköping och riksväg 70 upp mot Dalafjällen, E22 från Östergötland ner mot Kalmar och Öland samt E4 längs hela ostkusten.

Samtidigt väntas ett lågtryck över södra Sverige, som kan ge antingen regn eller snö, och Trafikverket uppmanar till att ha bra koll på väglaget.

Under torsdagsmorgonen körde en bil in i mitträcket på E4 utanför Mjölby, rapporterar P4 Östergötland, och en skolbuss körde i diket söder om Nässjö. Det finns uppgifter om att det varit halt i området.

Stor motormässa kan ställa till det

Under helgen arrangeras också en stor motormässa i Jönköping. Över 100 000 deltagare väntas.

– Där förväntar vi oss trafikstörningar. Det hade det kanske varit även om det inte var påsk. Men det blir ännu mer påtagligt när även påsktrafiken är ute och rör sig, säger Angelica Israelsson Silfver, polisens presstalesperson.

Det kan vara mycket trafik på väg dit under skärtorsdagen, även om den väntas bli mest besvärlig på E4, väg 31 och väg 40 i området, framför allt under långfredagen och påskafton. Här kommer också hastigheten sänkas på vissa sträckor under helgen.

