Stoppet beror på ett brandlarm, som orsakats av en batteribrand på ett Arlanda Express-tåg.

Räddningstjänst är utkallad till platsen men prognos saknas på när trafiken kan återupptas.

Enligt Sveriges radio P4 Stockholm blir 49 evakuerade från ett tåg.

Under tiden leds pendeltågen om via Märsta, och resenärer som ska till Arlanda hänvisas till buss mellan Märsta och Arlanda C, skriver SL på sin hemsida.