Stopp i tågtrafiken förbi Norrköping station

Det råder stopp i tågtrafiken vid Norrköping på tisdagskvällen. Stoppet inleddes vid 19.50. Sedan dess har inga tåg kunnat passera stationen.

– Det här påverkar alltså alla tåg som skulle åka förbi stationen, säger Lina Edström vid SJ:s pressjour.

Stationer som kan påverkas av stoppet är: Norrköping C, Katrineholm C, Flen, Gnesta, Södertälje syd, Kolmården, Nyköping C, Vagnhärad, Kimstad, Linghem, Linköping C, Vikingstad, Mantorp, Mjölby, Tranås, Nässjö C, Stockholm Central, Stockholms Södra, Årstaberg, Älvsjö, Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg.

Vid klockan 23.30 finns ännu ingen prognos för när tågtrafiken kan upptas igen.

– Vi har lämnat över arbetet där till räddningstjänsten, säger Lina Edström.