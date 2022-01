Stopp i tågtrafiken förbi Eskilstuna

Strax efter klockan 08 på fredagen stoppades tågtrafiken mellan Eskilstuna och Strängnäs efter en olycka.

Trafiken kan vara i gång tidigast vid 10, enligt Trafikverket.

Det är en enkelspårsbana, så det är stopp i båda riktningarna på sträckan, enligt Trafikverket.

– Det är stopp på banan, så alla tåg som ska passera där står, säger Katarina Wolfram, presskommunikatör på Trafikverket.

Eskilstuna-kuriren skriver att stationerna som påverkas är Eskilstuna C, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje Syd, Flemingsberg, Stockholm Central, Örebro Södra, Örebro C, Arboga, Kungsör, Arlanda C, Knivsta och Uppsala C.