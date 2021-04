Stopp i tågtrafiken efter befarad olycka i Linghem

Tidigt på måndagsmorgonen fick räddningstjänsten in larm om en befarad olycka vid järnvägsspåret i Linghem. På grund av detta är det nu stopp i tågtrafiken mellan Norrköpings och Linköpings resecentrum, skriver SVT Nyheter Öst.

Prognosen är att tågtrafiken åter ska vara i gång igen vid 07.30-tiden.

”Det påverkar tåg på sträckan Stockholm C-Nässjö-Malmö och omvänt, Linköping-Norrköping-Sala och omvänt samt Pendeltåg Norrköping-Linköping-Mjölby-Motala/Tranås och omvänt. Tågtrafiken kommer att återupptas tidigast kl. 07:30. Orsaken är en olyckshändelse”, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Stationer som påverkas av stoppet:

”Nässjö C, Aneby, Tranås, Boxholm, Mjölby, Mantorp, Vikingstad, Linköping C, Linghem, Kimstad, Norrköping C, Katrineholm C, Skänninge, Motala C, Stockholm Central, Stockholms Södra, Årstaberg, Älvsjö, Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg, Södertälje Syd, Järna, Mölnbo, Gnesta, Flen, Bodafors, Sävsjö, Stockaryd, Lammhult, Moheda, Alvesta, Vislanda, Diö, Älmhult, Killeberg, Osby, Hästveda, Ballingslöv, Hässleholm, Sösdala, Tjörnarp, Höör, Stehag, Eslöv, Örtofta, Stångby, Lund C, Hjärup, Åkarp, Burlöv, Malmö C”, enligt Trafikverkets sajt.

Larmnummer att ha koll på: