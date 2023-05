Sedan kriget inleddes av den ryska invasionen i februari 2022 har några av de mest långdragna och kostsamma striderna stått i och omkring staden Bachmut. Ryssland omringade staden i november och har vid flertalet tillfällen sagt att de kontrollerar området. Dock finns det fickor av ukrainska soldater i delar av staden som vägrar att ge upp.

Nu tvingas Ryssland att backa enligt bland andra Storbritanniens försvarsdepartement och den amerikanska tankesmedjan ISW, Institute for the Studies of War, som bygger sin analys på geolokaliserade bilder från 12 maj där det enligt tankesmedjan syns hur ryska styrkor flyr ukrainskt artilleri runt fyra kilometer nordväst om Bachmut.

Upp emot en kilometer mark har Ukraina tagit tillbaka, skriver det brittiska försvarsdepartementet.

”Området har en viss taktisk betydelse eftersom det var ett ryskt brohuvud på västra sidan av Donetsk-Donbass-kanalen, vilket utgör frontlinjen genom delar av det här området”, skriver departementet i sin senaste analys.

En ”köttvåg” av drogade ryska soldater

Tidigare i veckan kom uppgifter från ukrainskt håll att en rysk brigad dragit sig tillbaka från sina positioner på södra flanken av striderna kring Bachmut. Reträtten ska även ha varit en av anledningarna bakom Wagnergrupens ledare Prigozjin senaste video där han hotar med att lämna slagfältet om de inte får mer vapen. Prigozjin menar att den ryska brigadens flykt orsakade att 500 Wagnersoldater dog.

Enligt en ukrainsk soldat som strider mot Wagnergruppen i Bachmut använder sig den paramilitära gruppen för drogade förbrytare som släppts från de ryska fängelserna för att fylla på efter att soldater stupat.

De tvingas – ofta drogade – att springa rakt mot den ukrainska armén. Till the Daily Mail säger en ukrainsk soldat att de bland soldaterna kallar det för ”köttvågor”.

– Det betyder bara att våra automatvapen går varma, säger en officer till tidningen.

Kan vara en del av våroffensiven

Det brittiska försvarsdepartementet kallar den ryska reträtten för ”stökig”.

Samtidigt har det under de senaste dagarna kommit allt fler rapporter om att den ukrainska våroffensiven är i gång – även om såväl Ukraina som USA förnekar att framryckningen i Bachmut är en del av Kievs planerade våroffensiv.