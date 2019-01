Sjukvården i Stockholm bävar, efter tre tuffa veckor, nu för influensan, vinterkräksjukan och halkan. Tre saker som kan öka på krisen för vården under januari och februari.

Lägg därtill att tusentals uppskjutna planerade operationer och behandlingar nu ska jobbas in. Dessa ställdes in under de gångna helgveckorna. Helt enkelt för att delar av personalen skulle kunna ta ledigt.

”Lägger in allt vad vi orkar”

– Vi lägger in allt vad vi orkar och när platserna är slut försöker vi hanka oss fram med dagmottagningar och kontrakt med externa vårdgivare. Men i många fall skickar vi hem patienter som borde läggas in. Så fort vi ser att de fixar något själva körs de hem. Ibland med liggande transport, något som aldrig hände förr, berättar Johan Styrud, allmänkirurg på Danderyds sjukhus, för SvD.

Sedan julhelgen har beläggningen legat på 106–108 procent. Optimalt anses 85 procent vara.

– Visst finns risken att det går fel och någon avlider, säger Johan Styrud.

