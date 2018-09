Stenkastning mot flera bilar i Danderyd

Under helgen har tre anmälningar om stenkastning mot bilar i Danderyd inkommit till polisen. Händelserna skedde runt 01.30-tiden under natten till lördag och även under natten till söndag på väg E18.

Platsen för stenkastningarna är svår att fastslå eftersom bilförarna inte kunnat se vart i från stenarna kommit men tros ha skett från en bro mellan Mörby centrum och Danderyds sjukhus.

Polisen har inga misstänkta

Polisen har i nuläget ingen misstänkt för händelserna men misstänker att det rör sig om samma person vid båda tillfällena.

– Det är svårt att säga om det handlar om yngre personer som utfört detta som något slags bus eller om det är någon som gjort det med uppsåt att skada någon, säger Caroline Edberg, kommunpolis i Danderyd.

”Det kan vara allvarligt”

Bilarna fick mindre skador men ingen person ska ha skadats fysiskt. Brottet rubriceras som skadegörelse och även som framkallande av fara för annan på grund av skadorna stenkastningen kunde orsakat.

– Hade stenarna krossat rutor så hade någon kunnat bli skadad och det kan vara allvarligt.

Enligt tidningen Mitt i som var först med att skriva om händelsen så har Danderyd haft problem med stenkastning tidigare. Det var bara några månader sedan det hände senast, men problemet ska ha avtagit allteftersom – tills nu.