Stjärnans gåva: Pengar till abort och ”krya på dig”-kort

På tisdagen hålls mellanårsvalet i USA. På spel står bland annat platser till senaten, som i nuläget har 50 republikaner och 50 demokrater, där vicepresident Kamal Harris har utslagsröst. Det räcker att republikanerna kniper en extra plats, och maktbalansen skiftar fullständigt i Washington DC.

En av de delstater som strålkastarljuset riktats mot är, vid sidan av Pennsylvania som Expressen skrivit om, Georgia. Där ställs förre amerikansk fotbolls-stjärnan Herschel Walker, 60, mot demokraternas Raphael Warnock, en 53-årig pastor.

– Det här valet handlar inte om mig. Det handlar om vad Raphael Warnock och Joe Biden har gjort mot dig och din familj, sa Herschel Walker vid öppningsanförande i debatten mellan kandidaterna för ett par veckor sedan enligt Wall Street Journal.

Herschel Walker. Foto: TODD KIRKLAND / AP TT NYHETSBYRÅN

En av de frågor som Herschel Walker kampanjat om är att kraftigt begränsa aborträtten. Men under hösten har en tidigare flickvän berättat för medierna att Walker ville att hon skulle göra en abort 2009, eftersom han ansåg att det inte var rätt tid för att skaffa barn.

Kvitto och kort som bevis

Som bevisning har hon fört fram ett kvitto från aborten, en pengaöverföring från Herschel Walker samt ett krya på dig-kort.

Herschel Walker gick ut och förnekade. I en intervju med NBC medgav han att han överfört pengar till sin ex-flickvän, men att han inte minns till vad. Han har stått fast vid att anklagelserna är ”en lögn”.

– Du vill att jag svarar på något som är en lögn, och alla försöker att lura mig och tvinga mig att svara, sa han vid intervjun.

En av sommarens stora aborträtt-demonstrationer. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Två år efter den påstådda aborten ska han återigen ha önskat att kvinnan skulle göra abort när hon blev gravid, men kvinnan valde att ha barnet, som alltså är Herschel Walkers son.

– Som pappa har han inte gjort någonting. Han gör exakt vad rätten bestämt, och det är allt. Han måste hållas ansvarig, precis som resten av oss. Och om du kandiderar politiskt måste du äga ditt liv, säger exflickvännen anonymt till New York Times.

Sonen vände sig mot Walker

I början av sin politiska kampanj i år pratade Herschel Walker en del om sin 22-årige son, men senare kom det fram att han har ytterligare tre barn. 22-åringen, som är en stjärna på Twitter, har under året gått ut och kritiserat sin far hårt offentligt, skriver New York Times.

– Du är inte en ”familjefar” när du lämnat oss för att vara med en rad kvinnor, hotat att döda oss, och tvingade oss att flytta sex gånger på sex månader, flyende från ditt våld” skrev sonen bland annat.

Stjärnadvokaten Gloria Allred (vänster) och ytterligare en jurist (höger) företräder en av kvinnorna. Foto: STEFANIE DAZIO / AP TT NYHETSBYRÅN

Ännu en kvinna har trätt fram och sagt att Herschel Walker pressat henne till abort 1993, rapporterar NPR. Detta under tiden som hon ska ha haft en otrohetsaffär med idrottsstjärnan medan han var gift med sin första fru.

– Jag är färdig med den här dårskapen. Jag har redan sagt till folk att det här är en lögn. (…) Demokraterna kommer att göra och säga allt de kan för att vinna, har han sagt enligt abortanklagelserna enligt New York Times.

Kan bli omval

Det finns en extra anledning till att Georgia är en delstat att hålla koll på: om ingen av de två huvudkandidaterna, Herschel och Warnock, får över 50 procent av rösterna, kommer en så kallad ”runoff”, ett omval mellan endast de två, att hållas den 6 december. Om senatsvalet är jämnt i övrigt, och hänger på Georgia, kan valresultatet alltså dröja till december.

Enligt Wall Street Journal har republikaner och demokrater lagt mer än 241 miljoner dollar på senatsvalet i Georgia.

Mellanårsvalet i USA – Tisdag den 8 november hålls mellanårsvalet i USA. – Då röstas 35 politiker till senaten och 435 till representanthuset i DC. – I nuläget är senaten jämn, 50/50 mellan republikaner och demokrater. Vicepresident Kamala Harris har i nuläget utslagsröst. – Det är vanligt att det parti som inte styr landet går bäst i mellanårsvalet. – I 35 delstater väljer man dessutom guvernör. – Det hålls också lokala val till exempelvis delstaternas egna representanthus. – Vissa delstater håller omröstningar om specifika frågor, som exempel legalisering av cannabis. Visa mer

