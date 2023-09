Stjärnan liknar solen – äts upp av hungrigt svart hål

Det är astronomer vid University of Leicester School of Physics and Astronomy som publicerat sina fynd i en rapport i tidskriften Nature. Där beskriver de hur stjärnan och det supermassiva svarta hålet Swift J0230 genomgår en process som inte observerats tidigare.

Vanligtvis brukar liknande stjärnor bli totalförstörda av svarta hål i sin närhet. Men så är inte fallet denna gång.

I stället sker processen successivt.

”Ett spännande tillägg”

Stjärnan är ungefär lika stor som vår sol. Vid återupprepade tillfällen har delar av dess atmosfär ”skalats av” och konsumerats av det svarta hålet. Delarna som trasats bort beskrivs vara ungefär tre gånger så stora som Jorden, enligt forskarna.

Stjärnan och det svarta hålet ligger omkring 500 miljoner ljusår bort.

– I majoriteten av de system vi har sett tidigare har stjärnan blivit helt förstörd. Swift J0230 är ett spännande tillägg till klassen av delvis störda stjärnor, säger forskaren Rob Eyles-Ferris i ett uttalande.

Forskarna: Tror det finns fler

Enligt forskarna är det troligt att det pågår fler liknande processer som bara väntar på att bli upptäckta.

– Med tanke på att vi hittade Swift J0230 bara några månader efter att vi hade aktiverat vårt nya transient-sökverktyg så förväntar vi oss att det finns många fler sådana här objekt där ute som väntar på att bli avslöjade, säger Kim Page, som arbetade med dataanalysen till studien, i ett uttalande.

