Stigande matpriser och långa köer – det här är politikernas skräck

Nedanför de vita klipporna i Dover sträcker en av Storbritanniens viktigaste hamnar ut sig. Under de mest trafikerade dagarna kör över 10 000 lastbilar igenom här med varor som ska in eller ut ur landet. Ur högtalarna sprakar automatiserade instruktioner på både engelska och franska som hörs ända upp till toppen av klipporna. På en klar dag som denna ser man Frankrikes kust på andra sidan Engelska kanalen.

Det tar bara sekunder för de flesta lastbilarna att ta sig ut ur hamnen och endast ett fåtal stoppas för kontroller. Detta kan ske då Storbritannien fortfarande är medlem i EU, vilket gör att de flesta gränskontroller inte behövs. Något som kan komma att förändras om Storbritannien går mot en ”hård Brexit” och lämnar EU-samarbetet utan en överenskommelse kring hur gränserna till övriga medlemsländer ska hanteras.

Milslånga köer

I en rapport som nyligen släpptes av de lokala myndigheterna i Dover går det att läsa om den komplexa och känsliga infrastruktur som hamnen utgör och att om tiden det tar för ett fordon att lämna hamnen skulle öka med så lite som två minuter, skulle det innebära trafikstockningar och köer på 27 kilometer. Skulle gränskontroller införas för samtliga lastbilar som passerar här, vilket i teorin är möjligt, förväntas köerna bli betydligt längre än så.

I rapporten uttrycks oro för att regeringen inte är redo för effekterna av en ”hård brexit” och att en långsiktig plan för att hantera situationen med de många lastbilarna som skulle behöva genomgå gränskontroller inte finns. Istället har en temporär lösning presenterats där en sträcka på drygt två mil av motorväg M20 som ligger i anslutning till hamnen, ska byggas om till en enorm hållplats med en kapacitet för 2000 långtradare.

I Storbritannien har det uttrycks oro för att regeringen inte är redo för effekterna av en ”hård brexit” Foto: TT NYHETSBYRÅN

Stod stilla i 14 timmar

Intill samma motorväg ligger den första rastplatsen efter hamnen, cirka 25 kilometer utanför Dover. Här har lastbilschauffören Richard Parkinson, 34, från Southport stannat till för att fylla på med bensin och ta en paus innan resan till Glasgow fortsätter. Han tycker inte att regeringen är tillräckligt förberedd på effekterna av en ”hård Brexit”.

– De har haft 18 månader på sig att förbereda det här och har ytterligare några månader kvar, det är hög tid att komma fram till en lösning. För mig kommer det innebära mer tid ute på vägarna men jag kommer stå stilla mer och då tjänar jag inga pengar.

Han minns trafikstockningarna 2015 efter att franska arbetare vid hamnen i Calais strejkat. Hela Dover och vägarna i området runtomkring proppades igen och Richard Parkinson stod stilla i omkring fjorton timmar den gången.

– Jag hade tur som hade tillräckligt med mat och vatten med mig och kunde dela med mig till andra chaufförer. Det är en hemsk situation att vara i och vi kommer att få se mer av den varan efter brexit. Det är oundvikligt eftersom inte tillräckliga åtgärder har vidtagits.

Stigande matpriser

Richard Parkinson är övertygad om att de förväntade köerna kommer att få konsekvenser för samtliga britter. Han säger att matpriserna kommer att stiga då det kommer att bli svårare att få in färska varor som klarar de långa köerna. Det är ett scenario som även forskningsgruppen ”Center for food policy” flaggat för. I en rapport skriver de att situationen är känslig då nästan en tredjedel av all mat i landet kommer från EU och frågar sig om regeringen insett vikten av matens roll i brexit.

Läkemedel håller just nu på att lagras. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Mediciner staplas på hög

Så sent som förra veckan gick brexitministern Dominic Raab ut med att man behöver vidta åtgärder för att säkra att det finns tillräckligt med matleveranser om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Risken för att leveranserna överhuvudtaget kommer påverkas ser han dock som minimal.

Även sjukvårdsminister Matt Hancock har uttalat sig om åtgärderna som regeringen vidtar. För parlamentet berättade han att läkemedel just nu håller på att lagras för att medborgarnas hälsa ska kunna garanteras även om avtalet med Bryssel uteblir.

Diskussioner huruvida en del av försvarets luftflotta skulle kunna användas för att distribuera mat över delar av landet har även ägt rum den senaste tiden. Tidigare i veckan försäkrade regeringen dock att det inte fanns några planer på att kalla in militären.

Innan Richard Parkinson klättrar upp i förarsätet på lastbilen och kör vidare norrut berättar han att han själv röstade för brexit, men att han skulle rösta annorlunda om det var val i dag. Politikerna har inte varit ärliga och de är illa förberedda tycker han. Det tar drygt sju och en halv timme att köra de 76 milen från Dover till Glasgow. Om några månader kan resan ta betydligt längre tid än så.