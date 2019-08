Stena vädjar världsledarna om hjälp

Det var drygt en måndag sedan som tankfartyget Stena Impero beslagstogs med tvång av Iranska styrkor. På torsdagen skrev bland annat SVT att fartyget kan komma att släppas om några dagar.

Detta efter att Irans utrikesminister Javad Zarif besökt Sverige och efter ett möte med sin svenska motsvarighet Margot Wallström gett ”starka indikationer” på att skeppet och dess besättning kommer frias.

Några sådana uppgifter har dock inte kommit till fartygets ägare, tankrederiet Stena.

– Vi har inte fått andra signaler än dem i media. Vi hade ett separat möte med den iranske utrikesministern i tisdags när han var i Sverige. Vi utbytte information, han sa att han förstod vår oro men han kunde inte ge några garantier för att fartyget släpps, sa Erik Hånell efter nyheten.

Vädjar om hjälp

Varför det brittiskflaggade Stena Impero belagstogs är ännu oklart. Fartyget är ett av flottan Stena Bulks över 100 fartyg och rederiet är ett av de största i världen i sin bransch.

Spekulationer har funnits att belaget skett som en hämndaktion mot Storbritannien efter att landet beslagtagit en Iransk tanker.

Men till Di vill Erik Hånell inte kommentera informationen.

– Vår uppfattning är att vårt fartyg inte brutit mot någon lag. Vårt fokus är att göra allt vi kan för att få hem våra 23 besättningsmedlemmar som under de senaste 35 dygnen levt under enorm psykisk press. Bland annat jobbar vi hårt via olika länders myndigheter för att försöka få en konstruktiv dialog och press på Iran att släppa fartyget.

Erik Hånell har bland annat personligen skickat brev till Indiens premiärminister Narenda Modi och Rysslands president Vladimir Putin för att vädja om hjälp i arbetet. Detta eftersom några av besättningsmedlemmarna är medborgare i de båda länderna.

Stort ekonomiskt värde

Expressen har tidigare rapporterat om den dramatiska beslagtagningen av Stena Impero där man på filmer från händelsen kan se hur maskerade och beväpnade soldater firar ner sig från iranska helikoptrar för att borda skeppet.

Förutom de 23 besättningsmedlemmar som ännu befinner sig på fartyget står även ett betydande ekonomiskt värde på spel för Stena. Enligt Di är fartyget bara drygt ett år gammalt och har ett marknadsvärde på runt 400 miljoner kronor.