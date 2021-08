Stefan Löfven avgår

Beskedet om att Stefan Löfven kommer avgå som partiledare och statsminister kom i samband med att han höll sitt sommartal.

Expressen, som var först med att rapportera om den dramatiska händelsen, kunde gå ut med nyheten innan han senare bekräftade det i talet.

– I nästa års valrörelse kommer socialdemokraterna ledas av någon annan än mig, sa Löfven under sitt tal.

Beskedet innebär att Stefan Löfven kommer avgå som både statsminister och partiledare. En ny S-ledare ska utses i samband med partiets kongress den 3-7 november.

”Beslutet har mognat fram”

Den dramatiska nyheten gick ut i SMS till ledamöterna i partistyrelsen samt ledamöterna i den så kallade 26-mannagruppen under söndagens tal.

– Det här beslutet har mognat fram under en tid. Jag har varit partiordförande under tio års tid, statsminister under sju. Det har varit fantastiska år. Men allt har ett slut.

Ett extra partistyrelsemöte kommer hållas i dag klockan 15.00, för att inleda processen att utse en efterträdare.

Efter S-kongressen i november kommer sedan riksdagen få ta ställning till om Löfvens efterträdare också får riksdagens stöd som ny statsminister.

Partiledare i 9 år

Stefan Löfven har varit Socialdemokraternas partiledare i knappt tio år. Han utsågs 27 januari 2012 och blev efter valet 2014 landets statsminister.

2018 återvaldes han, men hans tid som statsminister har präglats av en rad poliska kriser, med nedröstade budgetar och nu senast regeringskrisen innan sommaren, då han fälldes som statsminister med sedan kunde komma tillbaka.

Han lämnar över ett parti som pressas av svaga opinionssiffror, och som står inför en höst där det är högst oklart hur regeringen ska få igenom sin budget.

Nu ska en efterträdare väljas i sa