Statsvetaren: Kan besluta om ny statsminister nästa vecka

Löfven har meddelat att han tidigt denna vecka ska gå till riksdagens talman och begära att bli entledigad. Men någon sådan begäran hade inte inkommit på måndagen.

Orsaken är att förhandlingarna mellan Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Centern (C) gällande strandskydd och äganderätt i skogen ännu inte är klara.

För att C ska släppa fram finansminister Magdalena Andersson (S) som ny statsminister krävs ett mer flexibelt strandskydd och stärkt privat äganderätt i skogen.

Framgång i förhandlingarna

Att Löfven ändå vågat avisera att han ska avgå tidigt denna vecka tyder, enligt Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, på att förhandlingarna håller på att slutföras.

– I så fall kan Magdalena Andersson vara säker på att C kommer att lägga ner sina röster (i riksdagens statsministeromröstning), säger Teorell.

För att bli godkänd som statsminister av riksdagen får man inte ha 175 eller fler nej-röster emot sig.

Om förhandlingarna om strandskydd och skog blir klara under tisdagen kan Löfven komma att lämna in sin avskedsansökan senare under dagen.

Riksdagens talman Andreas Norlén kommer då att inleda processen för att hitta en ny statsminister, samtidigt som han ber Löfven att under tiden sitta kvar som statsminister för en övergångsregering.

Om avskedsansökan lämnas in på tisdagen, så räknar Teorell med att talmannen inleder en så kallad talmansrunda på onsdag. Det innebär att Norlén har enskilda samtal med samtliga åtta partiledare om vem de anser bör bli ny statsminister.

– Detta kommer då att utmynna i att han ger Andersson ett sonderingsuppdrag, sannolikheten att det blir någon annan är ganska liten, säger Jan Teorell.

Troligt inom två veckor

Sonderingsuppdraget innebär att statsministeraspiranten söker stöd hos andra partier, vilket kan bli tidskrävande. För Anderssons del handlar det om att bli accepterad som statsminister inte bara av MP och C, utan även av V.

Det kan ta en dag eller två, om V är med på noterna och accepterar Andersson som statsminister, bedömer Teorell. Då kan votering ske redan nästa vecka.

Han pekar på att V egentligen inte har någon annan tänkbar statsminister än Magdalena Andersson och på att partiet nog inte vill göra sig skyldigt till att det blir extraval.

– Jag tror inte heller att S inte kommer att vilja ge V någonting. Någon slags sakpolitisk eftergift med budgetpåverkan kan S vilja förhandla med V om, till exempel pensionerna, säger Jan Teorell.

Det kan krävas några dagar för att justera detta i budgetförslaget och för att få med sig V.

Det troliga scenariot är, enligt Teorell, att Andersson begär ett längre sonderingsuppdrag som kan ta runt en vecka.

– Då kanske vi kan se en omröstning i slutet på nästa vecka, säger Jan Teorell.

Han ser det som väldigt osannolikt att vi kan se en ny statsminister tillträda redan denna vecka. Teoretiskt skulle det vara möjligt att ha en omröstning redan i slutet på denna vecka.

– Men det är inte så troligt, men inom de närmsta två veckorna är väldigt troligt, säger Teorell.

