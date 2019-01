Statsvetaren förklarar: Så kan C och L agera nu

Scenario ett: C och L håller ihop och väljer Löfven

Den gamle fackbasen Stefan Löfven beskrivs ofta som en skicklig förhandlare. Man kan därför säga att han spelar den avgörande matchen om regeringsmakten på hemmaplan – eftersom det är politiska kompromisser som krävs för att få med C och L i sitt regeringsalternativ.

– Frågan avgörs vid förhandlingsbordet i kombination med att man stänger SD ute. Det är svårt att se det här utan att utgå ifrån C och L – var gör det mest ont för dem? Det är det som allting handlar om, säger Jenny Madestam.

Scenario två: C och L håller ihop och väljer Kristersson

Annie Lööf och Jan Björklund röstade nej till Ulf Kristersson som statsminister av principiella skäl. Sakpolitiskt står M, KD, C och L nära varandra.

– För Kristerssons del hänger det på om han kan försäkra C och L om att hans regering kommer att innebära att det är alliansens politik som realiseras. Att man säger ”SD finns där men vi ska inte ens titta åt deras håll utan genomföra vår politik” och att man trycker på att alliansen kommer att stärkas, så att man vinner nästa val och då förhoppningsvis inte längre behöver SD:s stöd. Inställningen måste vara framåtblickande, mot nästa val, säger Jenny Madestam.

Scenario tre: C och L väljer olika statsministerkandidater

Det är möjligt, men kanske inte särskilt sannolikt, att C och L till slut väljer olika statsministerkandidater.

– Det kan vara så att L ser ett större värde i att allianspolitiken genomförs än vad C gör, medan C kanske ser att en framgång i frågan om arbetsrätten tillsammans med S är väldigt viktig. Om L inte får igenom en slopad värnskatt med S till exempel – då får C och L olika incitament för att stötta de olika statsministeralternativen.

– Men min bedömning är att L och C förmodligen samtalar med varandra om vilken strategi som är mest lämplig. Jag tror inte att något av partierna vinner på att ta ut en egen kurs, säger Jenny Madestam.

Scenario fyra: L byter fot, väljer Kristersson och får med sig C

På torsdagen rapporterade Aftonbladet att flera i den liberala riksdagsgruppen nu säger nej till partiledningens linje: att försöka få till ett samarbete med S, MP och C.

– Vi vet inte om ryktena stämmer eller åt vilket håll C och L kommer att gå. Om du hade frågat mig för två veckor sedan hade jag nog trott att det var lite fördel för Stefan Löfven. Men om ryktena stämmer är det betydligt mer öppet, kanske tvärtom att det lutar åt andra hållet. Jag tror att C och L helst vill följas åt men det är klart, det är ju olika partier som dessutom har väldigt olika utgångslägen om man ser till opinion och valresultat, säger Jenny Madestam.

Scenario fem: C och L fortsätter att rösta nej och vi får ett extra val

Det är möjligt, men ändå inte särskilt sannolikt, att C och L röstar nej till både Stefan Löfven och Ulf Kristersson i kommande statsministeromröstningar, och att vi då får ett extra val.

– Det finns inget incitament för något av partierna, utom möjligtvis SD, att gå till extra val. Det är för mycket osäkerhet helt enkelt. Jag tror i stället att det är mycket som talar för att det blir en lösning nu, men alltjämnt är det helt omöjligt att säga vem det blir, säger Jenny Madestam.

