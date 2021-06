Statsvetare: Löfven kommer lösa krisen

Under sina sju år som statsminister har Stefan Löfven hamnat i en rad politiska kriser, men har ändå lyckats hålla ihop regeringen. Decemberöverenskommelsen, migrationsfrågan, januariuppgörelsen, Preem och Las-debatten är några exempel som har präglat Löfvens tid vid makten.

– Är det något som Stefan Löfven har visat tidigare så är det att han och Socialdemokraterna är beredda att gå långt för att behålla sin position vid regeringsmakten, och de har flera gånger tidigare tagit sig ur knepiga situationer. Även om situationen nu nog är knepigare än den har varit tidigare, säger Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet.

Vänsterpartiet säger sig inte längre ha förtroende för statsministern, vilket innebär att han kan fällas på måndag sedan Sverigedemokraterna har begärt en misstroendeomröstning, där även M och KD aviserat att de kommer att rösta emot Stefan Löfven.

”Dilemma för flera partier”

Flera regeringsföreträdare, bland andra Stefan Löfven själv, har dock talat om att försöka hitta en lösning under helgen. Socialdemokraternas partistyrelse har kallat till möte och även samarbetspartierna MP, C och L ska bjudas in till samtal, enligt uppgifter i Aftonbladet.

– Vi kommer arbeta med det här före måndag, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till SVT.

Marja Lemne, S-märkt statsvetare vid Södertörns högskola, tror att regeringen kommer att hitta en lösning som innebär att Centerpartiet och Liberalerna backar från förslaget om fri hyressättning i nyproduktion.

– Den här situationen innebär ett dilemma för flera partier. Mitt grundtips är man löser det och att Annie Lööf får bita i det sura äpplet, samtidigt som hon kommer att visa sig ädel och statsbärande, säger hon.

Hyresfrågan fortsatt central

Även om det skulle gå till talmansrundor kommer hyresfrågan fortsatt vara central, enligt Marja Lemne.

– Jag är inte förvånad över att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt, de vill inte längre vara en dörrmatta även om de fortfarande vill se Stefan Löfven som regeringschef. Jag ser inte att det kan lösas på annat sätt än att man drar tillbaka förslaget om hyressättningen.

Statsvetaren Niklas Bolin tolkar också regeringens uttalanden som att man hoppas lösa situationen före omröstningen på måndag.

– Det finns tecken på att man inte har gett upp hoppet för att få till någon form av överenskommelse - indirekt med Vänsterpartiet - för att de ska avstå från att fälla regeringen, säger han.

– Samtidigt har Vänsterpartiet investerat mycket i den här situationen, så de kommer sannolikt behöva ett tydligt kvitto på inflytande för att dra tillbaka sitt löfte om misstroende.

