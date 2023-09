Klockan 13.00 träffar Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer rikspolischefen och överbefälhavaren för att diskutera hur Försvarsmakten kan hjälpa polisen i kampen mot gängvåldet.

– Idag ska vi diskutera med överbefälhavaren och rikspolischefen hur samspelet mellan Försvarsmakten och polisen kan stärkas. Vad det finns för behov av stöd från polisens sida och vad försvaret kan bidra med i den delen, säger justitieministern.

ÖB Micael Bydén har sagt till DN att Försvarsmakten är beredd att bidra.

– Om vi kan stödja polisen när den inre säkerheten skakar, ska vi göra det vi kan.

Rikspolischef Anders Thornberg:

– Det är så att alla har ändliga resurser, men man måste prioritera från tid till annan. ÖB och jag är helt överens om att vi ska stötta varandra.

Försvarsministerns statssekreterare Peter Sandwall, Micael Bydén, Gunnar Strömmer, Anders Thornberg och Ulf Kristersson i samband med mötet. Foto: Regeringskansliet / Regeringskansliet

Justitieminister Gunnar Strömmer säger att regeringen just nu ser över flera förslag för att komma till bukt med kriminaliteten.

– Just nu ser vi på en lång rad möjliga åtgärder och beslut som är motiverade i det läge som vi i grund och botten befunnit oss i under lång tid, men som naturligtvis har understrukits på ett väldigt brutalt sätt under de senaste veckorna och det senaste dygnet.

Vad konkret handlar det om som ni tittar på?

– Vi kommer återkomma till det. Jag tar fasta på att det finns en väldigt konstruktiv inställning från många politiska partier och jag är övertygad om att många kommer se värdet av att ta rejäla kliv i olika delar för att säkerställa medborgarnas trygghet.

Klockan 15 kommer statsministern leda en pressträff tillsammans med de övriga.

”Jag har aldrig sett en liknande situation”