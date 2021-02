Delstatsåklagare har fått Trumps skattedokument

I måndags beslutade USA:s högsta domstol att den tidigare presidentens skattedokument och andra finansiella uppgifter skulle lämnas ut till åklagare i New York.

Enligt anonyma källor till CNN fick åklagaren materialet redan i måndags. Enligt uppgiftslämnaren handlar det om miljoner dokument om Donald Trumps skattedeklarationer, finansiella uttalanden och avtal och bokföring kopplade till hans skatteredovisning.

Det pågår just nu en rättsprocess mot Donald Trump i delstaten, som enligt New York Times handlar om eventuellt skattefusk och andra oegentligheter. Utredningen sköts av New Yorks delstatsåklagare, demokraten Cyrus Vance Jr.