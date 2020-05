Statistik: Sverige har högst dödstal i världen

Siffrorna gäller antal dödsfall per dag och är sett per miljon invånare. Hittills har Sverige långsamt under maj stegrat upp mot en fjärde- och femteplats – men de senaste dagarna har någonting hänt.

Sett till genomsnittet för den senaste veckan ligger nu Sverige i topp bland dödsfallen sett till befolkningsmängden. Från den 14 maj till 20 maj ligger Sverige i topp med Storbritannien strax efter. Den 14 maj låg exempelvis Sverige på 7,34 dödsfall per miljon invånare, medan Storbritannien hade 6,54.

På onsdagen, 21 maj, låg Storbritannien åter i topp, med 5,3 dödsfall mot Sveriges 5,25.

Redan den 10 och 11 maj hade Sverige dock legat i topp, för första gången.

Siffrorna från databasen kommer ifrån European Centre för Disease Prevention and Controls rapportering av dödsfall.

Tegnell: ”Olika delar av epidemikurvan”

Men statsepidemiolog Anders Tegnell säger till DN att det är svårt att göra en jämförelse när vi är mitt uppe i pandemin.

– Vi ligger på olika delar av epidemikurvan. Sverige ligger ganska långt fram. Andra länder ligger ännu längre fram så att dödstalen har hunnit gå ned ordentligt och vissa länder är på väg upp. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att jämföra en enskild vecka. Riktiga jämförelser går nog inte att göra förrän vi är betydligt längre fram i den här pandemin, säger han till DN på onsdagen.

Samtidigt säger Tegnell att det är fruktansvärt att så många har avlidit till följd av viruset, och att det skänker ljus över vikten av att lyckas skydda de äldre på äldreboendena.

– Det har påverkat väldigt mycket hur vi ser på just äldreboende och hur man måste stötta dem så att de bli ännu bättre på att hålla smittan borta och begränsa den. Men det påverkar inte vår strategi som helhet utan det är den biten som behöver stärkas upp, säger han.