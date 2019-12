Starka meddelandet från Dawit Isaaks dotter

På tisdagen delades Nobels fredspris 2019 ut till Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed, 43, för hans roll i fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea. Något nu som gett förhoppningar att nytt ljus ska kastas på Dawit Isaaks situation, den svenska journalisten som utan rättegång suttit fängslad i Eritrea i 18 år. Med anledning av detta bjöd riksdagens Dawit Isaak-nätverk på onsdagen in en rad olika organisationer och personer som jobbar med yttrandefrihet och mänskliga rättigheter till ett seminarium.

Utöver döttrarna Betlehem Isaak, 26, och Danait Isaak, 21, fanns personer som Samson Solomon, vars far delade cell med Dawit Isaak och Martin Schibbye, författare till boken ”Jakten på Dawit”, bland annat på plats.

Danait Isaak och Betlehem Isaak. Foto: OLLE SPORRONG

Dottern: ”Jag är inte här för att hata”

Betlehem Isaak inledde bland annat genom att säga att det inte är rätt tid att förlora hoppet nu – utan snarare tvärtom.

– Jag vill skicka ett meddelande till alla eritreaner över hela världen: vi måste gå ihop, vem man än är och var man än befinner sig. Jag bryr mig inte om du tycker att min pappa eller någon annan journalist har gjort något fel. Men snälla, säg mig varför, så att vi kan ha en diskussion. Jag är inte här för att hata eller för att sprida osäkerhet.

Hon citerade sedan den nu avlidne medborgarrättsaktivisten Maya Angelou som sagt: ”When someone shows you who they are, believe them the first time”.

– Och här är vi. Ett och ett år efter fredsavtalet med Etiopien. Eritreanerna lider fortfarande. Och vi står fortfarande här, och talar om frihet. Så snälla engagera er i det här, sa hon.

Ambassadören: Hårdare tag skulle omintetgöra fortsatt dialog

På plats fanns också Svante Liljegren, Sveriges ambassadör i Eritrea. Han redogjorde bland annat för hur Sverige arbetar för att få hem Dawit Isaak och sade att han så sent som i förra veckan lämnat ett brev till presidenten där han tog upp Dawit Isaks situation. I brevet hade han bland annat påtalat han vilken positiv effekt ett frisläppande skulle ha på Eritrea vad gäller folket, diasporan och för landets relationer med omvärlden.

– Vi tror fortsatt att det endast är presidenten som kan besluta om ett frigivande av Dawit Isak och andra fängslade personer, sa Svante Liljegren.

Han fortsatte genom att säga att han är av uppfattningen att det bästa i nuläget är att fortsätta med en så kallad engagemangspolitik och att upprätthålla en dialog med Eritrea på olika nivåer.

Svante Liljegren, Sveriges ambassadör i Eritrea. Foto: Catarina Axelsson, Regeringskansliet / Regeringskansliet

Från andra talare och åhörare lyftes bland annat frågor om varför EU inte överväger att dra in bistånden till Eritrea, varför vi inte förbjuder Eritrea att ha en ambassadör i Sverige och att en riksdagskommission måste tillsättas så att regeringens arbete i frågan kan granskas.

– Ibland pratas det om ”tuffare tag” från den svenska regeringens sida. Men vi menar att vi så snabbt skulle omintetgöra fortsatt dialog och därmed stänga dörren för påverkan. Där vill vi inte riskera att hamna. Som ni förstår är detta en svår balansgång, men i en sammantagen bedömning så är det minst dåliga att ha så öppna kanaler som möjligt, sa Svante Liljegren på ämnet.

Goda skäl att tro att han lever

Vad gäller Dawit Isaks hälsotillstånd sade Svante Liljegren att de inte säkert kan veta hur han mår i dag, men att de ”har goda anledningar att tro att han lever”.