Stark uppgång på Stockholmsbörsen

Bland dagens vinnare fanns kullagertillverkaren SKF som steg 6,1 procent. Aktien hämtade därmed igen delar av tappet från förra veckan.

Inför börsöppning kom beskedet att Hexagons vd Ola Rollén byts ut mot Paolo Guglielmini vid årsskiftet. Rollén föreslås i stället bli styrelseordförande i bolaget. Aktien steg med 3,8 procent.

Atlas Copco meddelade på morgonen att bolaget köper upp kinesiska vakuumpumptillverkaren Shandong Jinggong Pump. Någon köpeskilling har inte offentliggjorts, men aktien ökade 5,6 procent.

Även Sandvik skickade ut pressmeddelande om ett uppköp på morgonen, av det portugisiska bolaget Frezite. Inte heller här uppgavs något pris. Aktien steg 4,6 procent.

På det breda OMXS-indexet rusade forskningsbolaget Oncopeptides nära 70 procent efter positiva besked från europeiska läkemedelsmyndigheten.

Londonbörsen handlades på plus 0,8 procent, medan Paris backade, ned 0,4 procent. Frankfurtbörsen var klockan 17.45 på plus 0,7 procent. I Asien stängde de ledande börserna på plus.

Optimismen på världens börser kommer efter att Wall Street tog ett glädjeskutt i fredags. En undersökning från universitetet i Michigan visade då på något lägre inflationsförväntningar bland konsumenter i USA än väntat.

Det i sin tur fick investerarna att spekulera i att centralbanken Federal Reserve inte kommer att höja styrräntan lika kraftigt som man tidigare trott.