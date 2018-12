Ställer in nyårsfirandet – efter budgetkaoset

På fredagen hotade president Donald Trump att stänga gränsen till USA om inte Mexiko bygger den omtalade muren.

Finansieringen av byggandet av muren har försatt USA i ett budgetkaos efter att förhandlingarna har låst sig. Senaten, som måste godkänna statsbudgeten, har sagt nej till presidentens krav på 5,7 miljarder dollar för bygget av en mur mot Mexiko.

Som en följd har ett flertal samhällsfunktioner stängts ner och upp till 800 000 anställda inom offentlig sektor arbetar utan att veta om de kommer att avlönas.

Vita huset har bekräftat att delarna av statsapparaten kommer fortsatt vara stängda åtminstone fram till det nya året.

Inget nyårsfirande för Donald Trump

På grund av det rådande budgetkaoset i USA ställde Donald Trump in sina julplaner – som vanligtvis består i en resa till Florida tillsammans med familjen.

Nu meddelar hans stabschef, tillika budgetchef, Mick Mulvaney att Trump även ställer in sitt nyårsfirande.

– Presidenten har varit här hela julen. Han stannar i Washington DC över nyårsafton. Han ställde in sina julplaner, nu ställer han in sina nyårsplaner, säger han i amerikanska tv-programmet ”Fox and friends”, enligt CNN.



Donald Trump stannar i Washington över nyår. Foto: ALEX BRANDON / AP TT NYHETSBYRÅN

Följer utvecklingen ”minut-för-minut”

Planen var att, liksom julen, spendera nyåret i deras Florida-resort Mar-a-Lago dit dottern Ivanka Trump reste före jul.



Donald Trump spenderar vanligtvis nyårsafton i sin resort Mar-a-Lago i delstaten Florida. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

Stabschefen tillade att presidenten är ”väldigt engagerad” i budgetförhandlingarna och följer utvecklingen ”minut-för-minut”.

På onsdag nästa vecka kommer budgetförhandlingarna att återupptas. Då har det gått tolv dagar sedan flera myndigheter fick stängas ner och 800 000 statsanställda riskerar att ha stått utan lön under hela perioden.