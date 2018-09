Henrik, som bara vill förekomma med sitt förnamn, berättar att hans fyraårige son brukar få lyssna på sagor innan läggdags. Oftast surfar de in på Sveriges Radios app under sektionen för barnsagor – precis som de gjorde under tisdagskvällen.

Men en bit in i en av sagorna, som går under namnet ”Batmans klänning”, hörde Henrik något som fick honom att spetsa öronen.

Henrik spelade in ljudsekvensen i barnsagan. Foto: Privat

Berättarrösten som läser upp sagan nämner n-ordet vid flera tillfällen – något som gjorde Henrik märkbart upprörd:

– Vi ska inte lära våra barn de orden, de ska inte behöva höra dem. Det är inte okej att det finns med i en barnsaga. Det är rasistiskt, förlegat, nedlåtande och kränkande.

Kritiken: ”Be om ursäkt”

”Hannes säger att Jessica är n*ger. Jag tror att hon är färgad, eller någon blandsort”, säger berättarrösten som läser sagan. N-ordet upprepas sedan flera gånger medan karaktärers hudfärger jämförs med varandra.

Sagan är en del av ”Magiska skrinet”, en satsning från Sveriges Radio med sagor för barn på de fem minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

”Batmans klänning” publicerades på Sveriges Radios sajt i september 2011.

Henrik kritiserar SR öppet. Foto: Privat

Henrik spelade in sekvensen och la ut klippet på sociala medier.

”Inte okej. Hur ska man förklara för sin fyraåring att n-ordet inte är okej när det sägs i public service?”, skriver han i inlägget.

– De måste inse att folk kan ta illa upp.

SR: ”Vi beklagar”

På onsdagsförmiddagen, ungefär ett dygn efter Henriks inlägg i sociala medier, har ljudklippet tagits bort på SR:s hemsida.

Linda Belanner, samordnare för Sveriges Radios barnutbud, menar att sagan har legat kvar av misstag, trots att beslutet om att ta bort ljudfilen ska ha fattats för flera år sedan.

Nu har ljudfilen tagits bort. Foto: Skärmdump

”Nu är den bortplockad efter att en lyssnare uppmärksammat oss på detta. Vi kommer självklart undersöka varför den blev kvar trots att vi långt tidigare fattat beslutet att ta bort den”, skriver hon i ett mejl till Expressen, och fortsätter:

”Det är självklart inget ordval som används längre inom Barnradion eller inom övriga Sveriges Radio. Vi beklagar det inträffade.”

Henrik anser dock att en så stor organisation bör säkerställa att något sådant inte sker igen.

– Om någon tagit illa upp så ska SR be om ursäkt för att det här legat på deras sajt.