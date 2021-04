Spridningen skenar i Indien – pekar rakt upp

Indien har hittills varit relativt förskonat under pandemin, och sett till befolkningsstorleken har de haft en lägre smittspridning än många europeiska länder.

Men nu pekar kurvorna nästan rakt uppåt. Spridningen har eskalerat och nu håller landet, med 1,3 miljarder invånare, på att gå om USA i antal nya fall per capita.

Sett till det totala antalet ligger de absolut högst i världen – med nästan 220 000 nya fall under en och samma dag den 19 april. Som jämförelse hade Sverige 6 000 nya fall samma dag, enligt Our World in Data.

Provtagningen är dessutom väldigt begränsad så mörkertalet bedöms vara högt. Även dödstalen pekar rakt uppåt och landet har nu omkring 180 000 döda i covid-19.

Mångmiljonstäder stänger ner

Svårast drabbade är mångmiljonstäder som New Delhi och Bombay, där befolkningen bor tätt och har svårt att hålla avstånd på jobben och i andra sammanhang.

New Delhi har därför infört en veckolång lockdown för att dämpa spridningen. Situationen är svår för vården. Det finns bara ett 100-tal lediga sjukhussängar och det kommer rapporter om brist på syrgas och mediciner.

– Delhis vårdsystem har nått sin gräns. Det har inte kollapsat, men det har nått sin gräns, sa Delhis delstatsminister Arvind Kejrival till Hindustan Times.

I Lucknow, Ahmedabad och Bombay har man infört mer eller mindre omfattande nedstängningar. På kort sikt kan de fått motsatt effekt – när hundratals migrantarbetare rusar till busshållplatser och tågstationer för att ta sig hem till sina byar.

Kaos på busshållplats i New Delhi. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN Nedstängd gata i Bombay. Foto: SUBHASH SHARMA / POLARIS POLARIS IMAGES Folk köar för att få köpa alkohol i New Delhi inför nedstängningen. Foto: SOPA IMAGES / NAVEEN SHARMA / SOPA IMAGES/SIPA SIPA USA Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vaccination går långsamt

På klipp i indiska medier syns tumultartade scener i Anand Vihar-busstationen i New Delhi, där folk tränger sig för att komma på fordon.

Även i Bangalore och andra städer är pressen hård på sjukvården och strikta åtgärder väntas för att bromsa spridningen. Men på flera håll vill man undvika lockdown eftersom det kan slå hårt mot landets ofta fattiga befolkning.

Samtidigt går vaccinationen långsammare än i många andra länder, även om en stor del av Astra Zenecas vaccin produceras i Indien. Enligt Our World in Data hade 7,8 procent av indierna fått minst en dos den 18 april.

